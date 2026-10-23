Influencer venezolana fue detenida en lujoso barrio de México, esta era la cuantiosa suma de dinero que transportaba

La influencer venezolana María Fernanda Patti Márquez fue detenida en la ciudad de México luego de que presuntamente transportaba más de un millón de pesos y miles de dólares en efectivo sin poder justificar su procedencia.

La creadora de contenido de 32 años fuera arrestada en una zona exclusiva de la ciudad este jueves, cuando agentes interceptaron el vehículo en el que viajaba.

Durante la revisión, los uniformados encontraron el equivalente a 70 mil dólares. De acuerdo con la información, la influencer no pudo presentar documentación que acreditara el origen del dinero, por lo que la colocaron a la orden del Ministerio Público, desde donde se inició una investigación para esclarecer de dónde viene ese dinero.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la detención la mujer intentó identificarse utilizando sus redes sociales. El dinero quedó bajo custodia y a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

María Fernanda Patti Márquez es una creadora de contenido e influencer de nacionalidad venezolana, que usa sus redes sociales para compartir fotografías y publicaciones relacionadas con viajes, moda, restaurantes y estilo de vida.

Incluso su perfil pasó en las últimas horas de 26.900 seguidores a 28.800 debido a su arresto viral.