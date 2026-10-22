De cupido a la marea violeta: la noche inolvidable de Tini Stoessel en Caracas

La noche en Caracas del 21 de octubre no fue cualquiera para la argentina Tini Stoessel. Además de que fue el cierre de su gira Futttura, con la que recorrió con gran éxito Europa y América, la ocasión sirvió para reencontrarse con sus fans venezolanos luego de 13 años.

Desde el comienzo del espectáculo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, la cantante y compositora dejó claro que su energía arrolladora sería protagonista de la velada. Un intro de la artista, vestida de Cupido, sirvió de antesala para que luego apareciera en escena con un atuendo negro que dejó ver su muy cuidada figura.

Suspendida en el aire, como si saliera de una nave espacial, la famosa comenzó la interpretación de El cielo para que sus admiradores venezolanos empezaran a corear el exitoso tema conocido por su estrofa de “Lo que pasó entre tú y yo”.

#22-oct | La noche en Caracas del 21 de octubre no fue cualquiera para la argentina Tini Stoessel. Además de que fue el cierre de su gira Futttura, con la que recorrió con gran éxito Europa y América, la ocasión sirvió para reencontrarse con sus fans venezolanos luego de 13 años. Video: Julio Blanca — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 22, 2026

La diva siguió luego con una versión más actualizada del tema Fresa, que lanzó con Lalo Ebratt en el 2020 mientras el show de luces y sus bailarines con trajes futuristas se sincronizaban para subir los ánimos de la gente.

En el show, Tini tuvo una ejecución impecable. Bailó, recorrió la tarima y cantó como si fuera algo sencillo hacer todo al mismo tiempo. No hubo momento en el que se le viera fuera de sitio por las interpretaciones tan intensas que hizo. Además, dedicó desde muy temprano palabras de agradecimiento a la fanaticada venezolana, que la apoyó desde que fue una estrella juvenil gracias a series como Violetta, de Disney Channel.

“Qué felicidad poder estar con ustedes. Muchas gracias. Los extrañé y los amo mucho”, dijo al público que llenó la parte baja del estadio y le expresó su cariño por todas las emociones que les ha dado con su trayectoria.

Desde el comienzo del espectáculo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, la cantante y compositora dejó claro que su energía arrolladora sería protagonista de la velada. Un intro de la artista, vestida de Cupido, sirvió de antesala para que luego apareciera en escena con un atuendo negro que dejó ver su muy cuidada figura. — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 22, 2026

Lágrimas por Violetta

Los seguidores de la también actriz convirtieron la segunda parte del show en una marea violeta. El romance y la nostalgia se combinaron para hacer vivir a muchos la época juvenil que tuvieron entre el 2012 y el 2015.

En las pantallas aparecían escenas de la historia de amor argentina y los gritos se oían con insistencia no solo cuando aparecía Violetta, ya que aumentaban cuando se le veía junto al galán mexicano Jorge Blanco, conocido por su personaje de León Vargas.

Con esa atmósfera de enamoramiento, se dieron las interpretaciones de En mi mundo, Cómo quieres, Te creo, Ser mejor y Brillarás.

Suspendida en el aire, como si saliera de una nave espacial, la famosa comenzó la interpretación de El cielo para que sus admiradores venezolanos empezaran a corear el exitoso tema conocido por su estrofa de “Lo que pasó entre tú y yo”. La diva siguió luego con una versión más actualizada del tema Fresa, que lanzó con Lalo Ebratt en el 2020 mientras el show de luces y sus bailarines con trajes futuristas se sincronizaban para subir los ánimos de la gente. — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 22, 2026

Los cambios de escenografía se cumplieron a la perfección y además sorprendió a muchos cuando cantó sentada en una luna iluminada con su característico color.

Entre el público había lágrimas y gritos por parte de una generación que se vio reflejada en la historia de la famosa argentina.

Un pueblo increíble

La sintonía de Tini con su fanaticada venezolana se extendió durante su concierto y por eso le dedicó el show a las víctimas del terremoto del 24 de junio, que dejó más de 5.000 muertos, según los balances que ha presentado el gobierno.

En su declaración, dijo que el pueblo venezolano es increíble, con mucha resiliencia y valiente. “Tengo muchos amigos de Venezuela que amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes esta noche”, dijo.

En el show, Tini tuvo una ejecución impecable. Bailó, recorrió la tarima y cantó como si fuera algo sencillo hacer todo al mismo tiempo. No hubo momento en el que se le viera fuera de sitio por las interpretaciones tan intensas que hizo. https://t.co/TQtXSgjtdV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 22, 2026

La joven agregó: “A todas las personas que perdieron a alguien y que esta noche no están, yo les dedico mi show para que cantemos, para que gritemos”.

Su objetivo era claro, sacar una sonrisa a los venezolanos luego de un año tan difícil por los eventos naturales que se convirtieron en la tragedia más grande de los últimos años en el país.

Pero, aunque Tini quería dar alegría a su gente, tal parece que este concierto le sirvió de talismán por los duros momentos que ha atravesado con su familia, luego de descubrir que su padre Alejandro Stoessel era quien tenía el control de su patrimonio millonario.

Además, vivió hace unos días la cancelación de su presentación en el Kaseya Center de Miami debido a que hubo «incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción indispensables para llevar adelante el espectáculo”, según la productora encargada de la organización su show.

Luego de esos episodios complejos, los venezolanos intentaron convertirse, así sea por unas horas, en su refugio. Le entregaron dibujos hechos con carboncillo, fotos, banderas de Venezuela y hasta un velo de novia, demostrando así que la respaldan en otro paso importante en su vida: la boda que tiene próximamente con el futbolista Rodrigo de Paul.

Ya en el cierre del concierto, Tini lo dio todo con grandes éxitos y algunos trabajos recientes, como Universidad, la canción que grabó con Béele o Pa él, que interpretó en una versión de salsa mientras vestía con orgullo la camiseta de la selección de béisbol de Venezuela, campeones del Clásico Mundial.

Antes de irse lloró un poco, no solo por el cierre de Futtura, también por quienes la han sostenido en este tiempo. “Gracias a mi equipo, a mi familia, ustedes son mi familia (el público) gracias por ese amor tan profundo. A todas las personas que son mi familia las amo con todo mi corazón”, comentó.

Después de esto, Tini se mostró conmovida por cómo la gente coreaba su nombre.

La presentación subió de nivel cuando tocó el turno de una de las canciones que capta su esencia: La Triple T. Con la intensa coreografía, teniendo como foco una barra por la que la argentina se desplaza, puso a bailar al público que gritaba esta canción fiestera.

Al final, la ex estrella de Disney se despidió con Cupido, un tema de despecho en el que pregunta qué falló en una de sus relaciones. Mientras cantaba en el cielo había un despliegue de fuegos artificiales y papelillos.

El show de Tini en Caracas fue la culminación de la cuarta gira de la estrella musical, que no dudó en dar en esta última noche una energía intacta y un cuidado milimétrico de los detalles para que sus fans vieran en vivo la evolución que ha tenido como artista.

Texto y Multimedia: Julio César Blanca