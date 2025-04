Indignación en las redes: Youtuber si hizo viral porque dio brutal golpiza a su novia en vivo

Kypree Darnell Taylor, un reconocido youtuber y comediante estadounidense, se encuentra envuelto en un escándalo tras ser detenido por dar una brutal golpiza a su novia durante una transmisión en vivo.

En el escalofriante video se puede ver a Darnel golpeando en repetidas ocasiones a su pareja, Natayea Mays. Otra mujer intentó intervenir, pero el youtuber continuó pegándo a su novia cuando estaba en el suelo.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y conmocionaron a miles de fanáticos. Algunos internautas se mostraron sorprendidos por la agresión de Darnell, aunque la mayoría pidió que se hiciera justicia.

Natayea Mays afirmó que estaban discutiendo por «algo estúpido» cuando Darnell la golpeó en el rostro, de acuerdo a la declaración jurada. La policía agregó que la joven tenía una hinchazón considerable debajo del ojo y en la mejilla.

La policía de Michigan indicó que los hechos se dieron el domingo en Battle Creek y que Darnell escapó de la escena del crimen después de que llamaron a las autoridades. Sin embargo, fue detenido cerca de la vivienda y arrestado.

De acuerdo al medio TMZ, Darnell fue por violencia doméstica agravada, un delito grave. También circuló la fotografía policial del youtuber tras ser recluido en la cárcel del condado de Calhoun.

wtf!!!Internet comedian Kidkypree beats his Girlfriend and is Now in jail!!! pic.twitter.com/BmGflaz6u0

— GossipQueen2xo (@Sweeny22_) March 31, 2025