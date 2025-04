Filtran en cuánto está valorada fortuna del fallecido actor Val Kilmer y quiénes recibirán todo el dinero

Mientras que el mundo de Hollywood se encuentra de luto por la inesperada muerte del actor Val Kilmer, reconocido por su trabajo en Top Gun, The Doors y Batman Forever, comenzaron a surgir rumores sobre la herencia del intérprete.

El medio Parade reveló que Kilmer tenía un patrimonio neto valorado en 10 millones de dólares en el momento de su fallecimiento. En el pasado su fortuna fue mayor, pero diversos factores afectaron su estabilidad económica en sus últimos años.

Las filtraciones indican que Kilmer destinó una cuantiosa suma de dinero para hacer frente al cáncer de laringe que sufrió hace varios años. Sus problemas de salud y el posterior tratamiento lo alejaron de importantes proyectos.

Kilmer obtuvo grandes salarios en el mundo del cine. Tan solo por su trabajo en Batman Forever, recibió 7 millones de dólares, mientras que el The Saint y The Island of Dr. Moreau le reportó 13 millones de dólares en conjunto.

Aunque Kilmer obtuvo grandes ingresos, su reputación en la industria y problemas personales mermaron las ofertas profesionales. A esto se debe agregar el costoso divorcio de la actriz Joanne Whalley e inversiones que generaron pérdidas.

LA HERENCIA

Todavía no han trascendido detalles sobre su testamento y se desconoce a quién dejó su fortuna de 10 millones de dólares. Sin embargo, todo parece indicar que sus hijos, Mercedes y Jack, serán los principales beneficiarios.

Igualmente, Kilmer tenía una cercana relación con la comunidad artística y las causas filantrópicas. Por tanto, algunos analistas sospechan que el actor pudo dejar parte de su herencia en algún movimiento civil, como hizo en el pasado con parte de sus ganancias.

A lo largo de su carrera, Kilmer fue reconocido por su talento y versatilidad, pero también por su carácter conflictivo en los rodajes. Directores y compañeros de reparto expresaron públicamente sus diferencias con el actor, aunque reconocieron su capacidad actoral.