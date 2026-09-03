Impactante pérdida en Disney: Falleció Carla Jeffery a sus 33 años, conocida por la saga «Zombies»

La actriz estadounidense Carla Jeffery, conocida principalmente por interpretar a la animadora Bree en la franquicia ‘Zombies’ de Disney Channel, falleció a los 33 años.

Su muerte fue confirmada por su representante, Carla Alexander, en redes sociales, aunque no se desvelaron las causas del deceso.

«Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, con apenas 33 años», escribió Alexander, quien la representó por casi 20 años.

«Quizá se fue de este mundo, pero no de nuestros corazones. Descansa en paz Carla J. Jeffery», se agregó en la descripción.

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Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston (Texas, Estados Unidos) y comenzó su carrera en la actuación influenciada por sus hermanos.

La actriz formó parte de películas como ‘Phat Girlz’ (2006), y de series como ‘Curb Your Enthusiasm’, de Larry David, o ‘Meet the Blacks’.

En 2018 debutó en la primera película de ‘Zombies’ en el papel de Bree, una alegre animadora y mejor amiga de Addison Wells, personaje principal de la franquicia interpretado por Meg Donnelly, y posteriormente fue parte de sus secuelas.

REPARTO DE ZOMBIES

Sus compañeros de reparto de Zombies le rindieron homenaje. Chandler Kinney, quien interpretó a Willa en la saga, escribió que la muerte de la actriz «no parece real».

«Carla. La chica más dulce y radiante. Hacías que cada día fuera mejor y más brillante con tu contagiosa positividad», escribió Kinney.

«Creo que parte de la razón por la que aportaste tanta vitalidad a Bree (además de tu inmenso talento) es porque esa eras realmente en tu corazón; una animadora alegre, vivaz y de buen corazón a la que no había nada que le gustara más que animar a quienes la rodeaban», agregó.

Milo Manheim, quien interpretó a Zed, compartió una serie de fotos con el siguiente mensaje: «Te quiero, Carlaboo, la persona más dulce, amable y cariñosa».

SU HERMANO

Asimismo, Carlon, el hermano mellizo de Jeffery, también es actor y compartió un video de su hermana en la playa y una captura de pantalla de un mensaje de texto sin fecha.

«Hola, hermana, llámame cuando recibas esto. ¡Solo te llamaba para saber cómo había estado tu día! Te quiero muchísimo, hermana», decía el mensaje.

«Solo quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Tu resiliencia, tu gracia, tu sonrisa contagiosa que ilumina cualquier lugar. Eres una luz que brilla con intensidad. No dejes que nadie apague esa luz, ni siquiera tú misma», añadió.

«La luz que llevas dentro es especial y debe ser protegida en todo momento. Eres la mejor hermana que un hermano podría desear. Rezo para que sigamos fortaleciendo nuestros lazos en este camino. Cuentas conmigo en esta vida y en la otra», finalizó.

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Con información de EFE