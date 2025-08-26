Hospitalizaron de emergencia a «La Chilindrina» tras presentar «síntomas de deterioro neurológico»

La mañana de este martes se dio a conocer que María Antonieta de las Nieves de 78 años, icónica por su personaje de La Chilindrina, estuvo hospitalizada la semana pasada tras presentar síntomas de deterioro neurológico.

«Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte», dijo a TVNotas alguien cercana a la actriz.

Sin embargo, los galenos no tardaron en darse cuenta de que el problema era otro. «Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico».

La fuente destacó que a pesar de sus afectaciones La Chilindrina no tiene previsto dejar los escenarios aún. «Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés», comentó.

«Ya veía venir esta situación. Desde hace tiempo la noto extraña. Sobre todo cuando habla», agregó.

LEA TAMBIÉN: LOS PREOCUPANTES DETALLES QUE REVELÓ LA HIJA DE EDUARDO SERRANO SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL ACTOR

En este sentido, señaló que sus problemas de salud quedaron en evidencia recientemente. «Hace unas semanas que estuvo en Perú, durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece».

No obstante, también destacó que además de lo físico también la están afectando otros tipos de problemas. «Y no solo eso. María Antonieta nos ha preocupado muchísimo porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada».

Asimismo, aclaró que para este momento La Chilindrina ya se encuentra en su casa. «Ya la dieron de alta. Sin embargo, para serles honesta, María Antonieta sí se puso muy triste, porque ellos no se pudieron quedar con ella. La dejaron en la noche. Lo que sí, es que había una enfermera para supervisarla. Supe que se despertaba y empezaba a decir cosas que no tenían coherencia. La cuidaron para que no se arrancara el suero o se hiciera algún tipo de daño».

«Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída», concluyó.

Verónica Fernández, hija de La Chilindrina, acudió a redes sociales para calmar a los seguidores de su madre. «A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien».

Además, confirmó su salida del hospital. «Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar».