Los preocupantes detalles que reveló la hija de Eduardo Serrano sobre el estado de salud del actor

Magaly Serrano, hija del reconocido actor Eduardo Serrano, rompió el silencio y contó el verdadero estado de salud de su padre quien continúa su tratamiento contra el cáncer.

En un video en su cuenta de Instagram, Magaly informó que el querido actor deberá permanecer hospitalizado, al menos hasta esta semana, debido a la pérdida de masa muscular y que no puede ponerse de pie.

«Han decidido dejarlo hospitalizado. No lo vamos a poder llevar a casita porque ha perdido ciertamente mucha masa muscular y no se puede parar. Se ha decidido dejarlo internado, para ver su respuesta a la quimio», puntualizó en el video.

Asimismo, dijo que por muchas ganas que tenga de tenerlo en casa junto a ella, se tiene que hacer lo mejor para el artista. «Les pido que sigan rezando. El proceso va lento», resaltó Serrano.

Amigos y seguidores de Eduardo Serrano no dudaron en dejarle mensajes de aliento y solidaridad ante este difícil proceso. «Un gran abrazo Magaly ,nosotros lo mantenemos en oración y por intermedio de nuestro beato, el Dr. José Gregorio Hernández, sanará y le daremos gracias al Señor», escribió una usuaria en Instagram.

DIAGNÓSTICO DE EDUARDO SERRANO

Hace poco más de dos semanas, Magaly Serrano informó que a su padre, Eduardo Serrano, le diagnosticaron con cáncer de «células pequeñas en el pulmón», el cual hizo metástasis y se extendió hacia su cerebro.

«Tengo el deber de informarles que a mi papá hace un mes se le diagnosticó cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro. Además, también se le detectó un cáncer en la vejiga, que no está ligado a ese. Esto llevó a que le hicieran una nefrostomía», detalló Magaly.

Debido al difícil panorama, su hija decidió abrir una cuenta Gofundme con el objetivo es recaudar 20 mil dólares para gastos médicos y del hogar. «Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida: luchar contra un cáncer agresivo de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro que requiere quimioterapia, radiación y cuidados continuos», dijo Magaly en la solicitud de ayuda.

«Cada donación, cada palabra de aliento y cada vez que compartan esta campaña será un rayo de esperanza en este momento tan difícil», puntualizó.

El actor Eduardo Serrano es recordado por sus papeles protagónicos en telenovelas como Marielena, La heredera y Las Amazonas.