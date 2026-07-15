Homenaje a Venezuela: Gustavo Dudamel y Sinfónica Simón Bolívar estarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial

El músico, compositor y director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, estará en el show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol con la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en un homenaje a Venezuela tras los terremotos que dejaron miles de víctimas.

«Estoy inmensamente feliz de anunciar que, por primera vez en la historia, dirigiré tanto a mi querida Filarmónica de Nueva York como a mis hermanas y hermanos de La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo escenario con Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber y el coro PS22 (con la participación de Coldplay)», anunció Dudamel en sus redes sociales.

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Por primera vez en la historia el descanso del entretiempo durará 30 minutos, para que todos los artistas puedan lucirse en el show de medio tiempo.

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Más allá de la celebración típica de la Copa del Mundo, Dudamel reiteró su acompañamiento a Venezuela tras los terremotos. «Mi corazón permanece con el pueblo de Venezuela en estos días difíciles, y compartir el escenario en este momento inolvidable con mi querida Simón Bolívar, quienes representan a toda la familia de El Sistema y a toda Venezuela, es una poderos a expresión de la fortaleza y la resiliencia de nuestro país. Reunirlos por primera vez en la historia junto a la extraordinaria Filarmónica de Nueva York, mientras me preparo para este emocionante nuevo capítulo con ellos, es una hermosa expresión de unidad y amor a nivel mundial».

«Las comunidades que construimos a través de la música siempre serán una fuente de fortaleza cuando más la necesitemos», concluyó.