EN VIDEO: Así fue el encontronazo entre Diosa Canales y Perversa en el reality «La Casa de Alofoke»

A tan solo días de que inició de “La Casa de Alofoke”, la reconocida cantante y vedette venezolana, Diosa Canales no ha dejado de robarse el protagonismo del show y volverse viral en redes sociales.

Recientemente la modelo venezolana protagonizó un nuevo encontronazo, pero esta vez con «Perversa» otra de las participante del reality, a quien acusó de quererse acercar a ella luego de que «La Gigi» abandonó la casa.

«Tienes que ser más real» le dijo Diosa Canales frente a frente a Perversa. El conflicto entre ambas participantes, que luego se tornó acalorado, surgió después de que Diosa expresara que Perversa estaba hablando a sus espaldas. «La Gigi se fue y ahora si te estás acercando», afirmó Diosa Canales entre los gritos de la sala.

La criolla venezolana ha dejado claro que está dispuesta a defenderse de quien sea y no dejar que nadie la humille. «Cuando yo me visto así es porque salgo a matar», agregó la cantante, quien también aseguró que «la gente ya me conoce, saben que yo soy jaque mate» concluyó Canales.

DIOSA CANALES DEJÓ SIN PALABRAS A GIGI

Desde el ingreso de ‘La Gigi’ a «La Casa de Alafoke», el ambiente se tornó tenso. En el primer encuentro, la dominicana y la venezolana tuvieron diferencias. Algunos aseguran que «La Gigi» llegó buscándole pelea a Diosa Canales.

La tensión se intensificó la noche del 22 de octubre cuando ambas artistas tuvieron un cruce de palabras. En una pelea de egos, la dominicana hizo alarde del impacto mediático que tiene en su país, pero, no contaba con la fama que tiene Canales, quien no se dejó apabullar y le resaltó la popularidad que ella tiene en Venezuela y otras partes del mundo.

En la pelea, Diosa expresó a viva voz: “Tienes un ego demasiado grande, tú eres igual que yo, no eres más que nadie. Ella es Gigi aquí y yo soy Diosa en Venezuela. ¿Qué te pasa?”.

La dominicana solo tuvo tiempo de responder: “Aguántala”, despertando la furia de Diosa, quien rápidamente refutó: “Aguántala tú. Tienes que bailar pegao’ mami”.

Diosa Canales se ha caracterizado por ser una mujer frontal, sin pelos en la lengua y que no le importa defenderse, incluso con las uñas. Sin embargo, en la actualidad su único interés es disfrutar el momento y es lo que planea hacer en el reality show.

En una conversación con su paisana Daniela Barranco, aseguró que “la pelea no sale bien” y, recordó aquella que tuvo con Osmariel Villalobos, de la que hoy por hoy se arrepiente.

En redes sociales, varios seguidores de la vedette venezolana aplaudieron la actitud positiva y la «madurez» con la que Dios afronta los momentos de conflicto actualmente. Incluso, cuando otras personas la incitan a pelear.