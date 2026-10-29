Hija de Laura Bozzo rompe el silencio: esto fue lo que dijo tras rumores de muerte de su madre

La presentadora peruana Laura Bozzo permanece con vida, a pesar de los rumores que alertaban de su muerte en México. Así lo confirmó la propia hija, quien pidió actuar con responsabilidad respecto a la delicada situación de salud que atraviesa u madre.

El actor Alfredo Adame difundió en sus redes sociales un obituario dedicado a Bozzo, generando una ola de reacciones. Todo llegó hasta tal punto que Alejandra de la Fuente, hija de la presentadora, aclaró que la información era falsa.

«Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora Laura Bozzo, desmentimos categóricamente esa información. Hacemos un llamado al público y a los medios a actuar con responsabilidad», dijo en su Instagram

La hija también pidió «evitar la difusión de rumores» sobre el estado de Laura Bozzo. En tal sentido, instó a «verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas».

Alejandra Palomera, representante de Bozzo, confirmó a la revista People que la presentadora está con vida. «De hecho, estamos esperando a que los doctores nos den información para dar a conocer la mejoría de Laura», dijo.

«NO LA DEJARON ENTRAR AL CIELO»

Ante el pronunciamiento de la familia y las críticas en redes sociales, Alfredo Adame borró la publicación inicial que difundió la fake news. Luego, hizo otro post en su Instagram, en donde desmentía la noticia.

El actor no pidió disculpas directamente a Bozzo o a su familia, ni explicó cómo obtuvo la información falsa. Al contrario, hizo un comentario en tono de broma. «De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron», dijo Adame.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: JONATHAN MOLY LE CUMPLIÓ EL SUEÑO A SU ESPOSA, ASÍ FUE EL SORPRESIVO ENCUENTRO CON ESTE BACKSTREET BOYS

Laura Bozzo fue internada en el Hospital General de Acapulco por dolores abdominales y, tras una cirugía de úlcera perforada, fue trasladada a Ciudad de México. Aunque tiene leve mejoría, su cuadro de neumonía continúa.