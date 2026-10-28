VIRAL: Jonathan Moly le cumplió el sueño a su esposa, así fue el sorpresivo encuentro con este Backstreet Boys

El cantante venezolano Jonathan Moly demostró que cuando se trata de hacer feliz a su pareja, el amor y los contactos correctos lo pueden todo.

A través de sus redes sociales, el artista compartió con mucha emoción el momento exacto en el que su esposa, Andrea Villarroel, logró cumplir uno de sus más grandes sueños de la infancia: conocer en persona a Howie Dorough, integrante de los Backstreet Boys.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Moly (@jonathanmoly)

«Andrea va a conocer a un Backstreet Boys, uno de verdad, no yo que soy de temu», comentó.

Cabe destacar que ante el amor de ella por los Backstreet Boys, en una ocasión Moly le hizo una canción especial con el sonido de la famosa banda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Moly (@jonathanmoly)

Más allá del fanatismo y la emoción del encuentro, lo que verdaderamente capturó la atención de la familia y de sus seguidores fue la actitud del cantante de los Backstreet Boys.

Moly no dudó en deshacerse en elogios hacia el intérprete, calificándolo como un hombre extremadamente humilde, atento y caballero con toda su familia durante todo el tiempo que compartieron juntos.

SE VIENE COLABORACIÓN

El venezolano aprovechó el viaje para decir que está cocinando una versión en salsa de la canción «Coquí», el conocido tema que Howie Dorough grabó hace unos años. Con esto, Moly no solo le regaló una experiencia inolvidable a su esposa, sino que también dejó la puerta abierta a una interesante fusión de ritmos.

«Para cerrar le dije a ver si hacíamos un remix de su nueva canción en salsa y me dijo que sí», comentó Moly.

Además, el amor de Andrea hacia la banda es tan grande que incluso le puso a uno de sus hijos «Nick», en honor a Nick Carter. Al final del video, la emoción fue tanta que Andrea, notablemente nerviosa, confesó entre risas que había quedado sudando, bromeando con que por el descuido del momento se les iban a perder los niños.