Influencer murió tras dar a luz en su casa: «Sufrió una complicación extremadamente rara»

El mundo de Internet se encuentra de luto por la inesperada muerte de la influencer Stacey Warnecke, más conocida como Stacey Hatfield, luego de que dio a luz en su casa en Australia hace pocas semanas.

El esposo de Stacey, Nathan Warnecke, informó esta semana sobre la tragedia. Sin embargo, precisó que la creadora de contenido, de 30 años, falleció el 29 de septiembre, el mismo día en que nació su hijo.

De acuerdo a la revista Hola!, Stacey tuvo un embarazo totalmente normal, sin riesgo para ella o su bebé. En tal sentido, y tras la aprobación de los médicos, decidió dar a luz en su hogar.

El bebé, llamado Axel, nació sin mayores inconvenientes y hasta Stacey logró amamantarlo. Pocas horas del parto, la influencer sufrió «una complicación imprevista y extremadamente rara» y tuvo que ser trasladada de emergencia.



La influencer fue internada en el hospital, pero nada pudieron hacer los médicos y murió poco después. Un mes después, su esposo logró tomar fuerzas y contó a sus seguidores lo ocurrido con Stacey.

«Las palabras no pueden hacer justicia a lo devastador que es esto para mí y para todos los que la conocían y la amaban», expuso Nathan. «Ella era mi faro en la tormenta y el mundo es menos brillante sin ella», añadió.

El esposo no dio detalles sobre la clase de complicación que sufrió Stacey y se limitó a aclarar que fue un problema «poco común». Expertos sospechan que el parto en casa pudo tener una relación con su muerte, puesto que no tuvo acceso a atención de urgencia.

Stacey contaba con más de 20.000 seguidores en Instagram y destacó especialmente por su contenido de nutrición. En su cuenta se pueden ver numerosos platillos y recetas saludables para el día a día.