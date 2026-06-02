VIDEO: ‘Acosador’ de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter intentó entrar a su casa, lo arrestaron pero volvió

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter denunció que un presunto acosador intentó entrar a su casa, ubicada en Los Ángeles, en California (EEUU), situación que obligó a la artista a solicitar una orden de alejamiento contra el hombre.

De acuerdo con ABC7, el hombre de 31 años fue identificado como William Applegate, de quien dijo Carpenter es «un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer».

En la denuncia, la autora de ‘Espresso’, señaló que tuvo conocimiento de la presencia de Applegate el pasado 23 de mayo, cuando el hombre se presentó sin invitación en su casa y, presuntamente habría violado la valla de seguridad, para intentar abrir la puerta.

LO ARRESTARON PERO VOLVIÓ HACERLO

En consecuencia, la policía de Los Ángeles acudió al lugar para arrestar a Applegate por allanamiento de morada.

Sin embargo, de acuerdo con los documentos citados por el mismo medio, regresó menos de 24 horas después, permaneció merodeando en la entrada de su casa durante un tiempo y volvió a aparecer el pasado 25 de mayo.

Incluso, se difundieron una serie de fotografías, captadas por la cámara ubicada en la fachada de la casa de Carpenter, que muestran al hombre de pelo largo en la puerta.

Lo que se detalló, es que Applegate tiene previsto comparecer ante el tribunal el próximo 18 de junio.

Medios como Billboard y TMZ apuntaron, que la audiencia, determinará si se debe extender la orden de restricción temporal a una orden permanente.