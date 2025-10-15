‘Gustavo’s fiesta’: Así celebran a Dudamel antes de abandonar la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años

El venezolano Gustavo Dudamel celebró este martes con una verdadera fiesta sinfónica su legado de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), una de las orquestas más prestigiosas de Estados Unidos a la que se despide esta temporada.

El concierto, bautizado “Gustavo’s Fiesta”, abrió con ‘El sombrero de tres picos’ de Manuel de Falla y tuvo como platos fuertes una selección de la Sinfonía “Del Nuevo Mundo” de Antonín Dvořák, junto a jóvenes talentos de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA), y la imponente Séptima Sinfonía de Beethoven.

Have you been wanting to come to one of our galas but never bought a ticket? This is your sign to join us this Tuesday as we celebrate the 17-year legacy of Gustavo Dudamel! Dress up, walk the red carpet, and join the celebration. 🥳 Limited tickets have just been released, so… pic.twitter.com/sZR5UVQvKv — LA Phil (@LAPhil) October 13, 2025

La velada formó parte del homenaje “Gracias, Gustavo”, un ciclo que comenzó el mes pasado y al que pronto se sumará la Filarmónica de Nueva York, la próxima casa del maestro venezolano a partir de la temporada 2027.

La temporada 2026 de la LA Phil, última con Dudamel al mando, incluye 14 programas que resumen su brillante recorrido musical, desde piezas emblemáticas del repertorio angelino hasta grandes retos como la majestuosa “Missa Solemnis” de Beethoven, junto a las voces de Pretty Yende, Sarah Saturnino y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Dudamel (@gustavodudamel)

LA OVACIÓN A DUDAMEL

El Walt Disney Concert Hall recibió a Gustavo Dudamel ovacionado de pie, como una auténtica estrella de Hollywood. Fiel a su estilo humilde, el director recordó al público que el verdadero agradecimiento debía ser para la Filarmónica, que lo acogió desde que llegó en 2009.

Y entre las notas y los aplausos, no faltó el toque más personal, YOLA, el proyecto educativo inspirado en el programa venezolano El Sistema, al que el maestro considera su “gran hijo” y que participó emotivamente en la despedida.