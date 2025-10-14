VIRAL: Kim Kardashian presentó extravagante tanga que dejó a todos atónitos
VIRAL: Kim Kardashian presentó extravagante tanga que dejó a todos atónitos

La sesión de fotos que hizo Kim Kardashian para la revista Vogue de Francia, que está dando de que hablar
Foto: Instagram @kimkardashian

La modelo y empresaria Kim Kardashian se encuentra en medio de las miradas luego de que su marca, SKIMS, presentó su producto más insólito y sorprendente hasta el momento: tangas con vello púbico falso.

SKIMS está especializada en ropa moldeadora, lencería y prendas para usar en el hogar. Aunque su enfoque sobre la inclusión y positividad corporal ha ganado numerosos elogios, nadie esperaba un producto como el que fue anunciado este martes.

Kardashian, cofundadora de la marca, presentó estas curiosas tangas. Se trata de «una mezcla de cabello sintético rizado y liso en doce variaciones de tonos diferentes», de acuerdo a la página web de SKIMS.

El anuncio del producto se viralizó en redes sociales. El video de campaña parodió los concursos de los años 70 y, en apenas unas horas, ya cuenta con casi 20.000 likes y cientos de miles de reproducciones.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SKIMS (@skims)


«Lo acabamos de lanzar: El arbusto definitivo. Con nuestra nueva y audaz braga de pelo falso, tu alfombra puede ser del color que quieras que sea», indicó SKIMS en la publicación de Instagram.

PRECIOS DE SKIMS

La marca precisó que la braga tendrá un precio de 32 dólares para el mercado estadounidense y de 42 euros para el europeo. Además, brindó una breve descripción de este curioso producto.

«Nuestra braguita más atrevida hasta la fecha. Hecha a mano en malla elástica supertransparente, esta tanga presenta una mezcla de pelo sintético rizado y liso en doce tonos diferentes. Incluye tiras laterales elásticas», indicó SKIMS.

Captura de pantalla

Las reacciones no se hicieron esperar y los seguidores de Kardashian tuvieron una reacción dividida. Aunque algunos destacaron que SKIMS busca romper los paradigmas del mundo de la moda, muchos fanáticos quedaron simplemente confundidos.

