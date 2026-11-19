En tiempos donde parece que los caballeros están en peligro de extinción, Servando y Florentino (@servandoyflorentino) se unen a Gilberto Santa Rosa para presentar “Caballero”, su nuevo sencillo promocional y segundo adelanto de Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B).

Esta colaboración reúne a los hermanos Primera con una de las figuras más emblemáticas de la salsa, quien además, presta su voz a una canción que lleva el apodo que lo ha acompañado durante décadas: “El Caballero de la Salsa”.

Bajo la producción musical de Yasmil Marrufo, Servando Primera y Florentino Primera, “Caballero” celebra una forma de conquistar que, aunque algunos consideren de otra época, sigue teniendo vigencia: el romanticismo, los detalles, el respeto y esa elegancia que se demuestra mucho más con acciones que con palabras.

El sencillo representa un encuentro especial entre tres artistas que comparten una profunda conexión con la salsa y una manera de interpretar las canciones en la que el sentimiento siempre ha sido protagonista.

“Caballero” llega después de “K-Bron”, el primer promocional de Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B), con el que Servando y Florentino retomaron su histórica alianza musical con el reconocido productor Sergio George, responsable de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

Este nuevo lanzamiento coincide con uno de los momentos más especiales para los hermanos Primera, quienes acaban de culminar su gira por España con ocho conciertos en diez días y tres sold outs en Barcelona, Madrid y Valencia, como parte de su Se Buscan: Vivos o Inmortales World Tour 2026.

Después de regresar a los escenarios y presentar su primer álbum de estudio en quince años, Servando y Florentino continúan desarrollando una nueva etapa musical que celebra sus raíces salseras y les permite compartir con grandes artistas que han marcado su historia.

Con la participación de Gilberto Santa Rosa, “Caballero” se convierte en una nueva muestra de ese compromiso con la salsa, el romanticismo y las canciones que trascienden generaciones.

“Caballero”, de Servando y Florentino junto a Gilberto Santa Rosa, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

NOTA DE PRENSA