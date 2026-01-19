Gaby Spanic en nueva polémica: Reveló que hay una orden de detención en su contra y esta sería la razón

La actriz venezolana Gaby Spanic, reconocida por su papel en La Usurpadora, está inmersa en una nueva polémica luego de revelar que existe una orden de aprehensión en su contra, emanada tras ingresar a México desde Estados Unidos.

Spanic relató en el programa Hoy que el conflicto inició durante los trámites migratorios y la revisión de su equipaje en el aeropuerto. Las autoridades aduanales, supuestamente, la señalaron por portar sustancias ilícitas, algo que ella negó.

La criolla vinculó el problema a una transmisión de Instagram donde fumaba cigarrillos de hierbas sin nicotina. Según su testimonio, los agentes usaron ese video para calificarla de «drogadicta» y emitir la orden por presunto tráfico de estupefacientes.

“¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, la Aduana, y que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, declaró la actriz. Spanic calificó la situación como un malentendido innecesario que escaló de forma injustificada.

La tensión aumentó cuando el personal le exigió el pago de 600 dólares en impuestos por dos paquetes de cigarrillos. Spanic detalló que el valor real de los productos era significativamente menor al cobro solicitado por los funcionarios.

“Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros porque me estaban cobrando los cigarros en 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron cada uno como 30”, afirmó. La actriz no tuvo de otra que abandonar la mercancía para que el altercado no escalara aún más.

La artista venezolana acusó a terceras personas de manipular estas situaciones para dañar su reputación. De igual manera, comparó este episodio con otros eventos de su pasado donde asegura haber sufrido humillaciones similares por parte de las autoridades.

“Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme así como un día llegaron 100 ganaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí”, sentenció Spanic.