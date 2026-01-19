¡BOMBAZO! Megan Fox y Machine Gun Kelly habrían puesto fin a su relación sentimental

La actriz Megan Fox y el cantante Machine Gun Kelly habrían puesto fin a su relación sentimental y su vínculo se centraría en la crianza de su hija, Saga Blade, quien nació a finales de marzo de 2025.

Así lo señaló una fuente cercana a ambos a la revista PEOPLE, asegurando que «no han estado juntos de manera real desde hace bastante tiempo».

“En este momento, su relación gira en torno a la coparentalidad. Megan está concentrada en sus hijos, en la bebé y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es su prioridad”, explicó la fuente.

Desde el nacimiento de Saga, el 27 de marzo del año pasado, ambos han sido vistos en distintas ocasiones cumpliendo roles activos como padres, aunque sin confirmar una reconciliación sentimental.

FOX NO ESTÁ CERRADA A UNA NUEVA RELACIÓN, PERO NO ES SU PRIORIDAD

De acuerdo con la misma fuente, la actriz no mantiene actualmente una relación sentimental formal. Sin embargo, tampoco estaría cerrada a la posibilidad de iniciar un nuevo vínculo en el futuro, reseñó Infobae.

“No hay nada serio en su vida romántica en este momento. No está buscando nada activamente ni persiguiendo una relación”, explicó antes de agregar que la actriz estaría abierta a una relación si surgiera de manera natural.

Cabe destacar que en octubre de 2025, PEOPLE había informado que la actriz y el músico estaban pasando mucho tiempo juntos y se comportaban como una pareja, aunque sin formalizar su relación.

En ese momento, una fuente señaló que Kelly pasaba la mayoría de las noches en la casa de Fox junto a la bebé, aunque no habían definido públicamente su situación sentimental ni establecido una etiqueta para su vínculo.

El mismo informante indicó que la agenda laboral del músico, que incluía una próxima gira, también influía en la dinámica entre ambos.

Según esa versión, la estrella de Hollywood se mostraba satisfecha con la forma en que el artista había asumido su rol como padre y como apoyo durante el período posterior al nacimiento. Aunque ambos mantienen residencias separadas, pasan tiempo juntos como familia y priorizan el bienestar de la niña.

“Están poniendo a la bebé en primer lugar”, señaló la fuente, al tiempo que indicó que esta experiencia compartida había generado una mayor cercanía entre ellos. No obstante, dicha cercanía no se habría traducido en una reconciliación sentimental formal.