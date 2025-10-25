A dos años de su muerte, estrenarán documental que explora los últimos días de vida de Matthew Perry

El próximo martes 28 de octubre, cuando se cumplen dos años de su fallecimiento, estrenarán para América Latina un documental que explora los últimos días de la recordada estrella de la serie Friends, Matthew Perry.

Se llamará «Matthew Perry: A Hollywood Tragedy», donde se narrará la dura batalla que libró el actor contra sus adicciones y la compleja red de responsabilidades que hubo detrás de su trágico final.

La producción, dirigido por Robert Palumbo, combina material de archivo, testimonios de figuras cercanas al actor y la reconstrucción de la investigación judicial que siguió a su inesperada muerte en 2023.

El punto de partida del documental será el trágico episodio donde Perry falleció, a los 54 años de edad, víctima de una sobredosis de ketamina mientras se bañaba en el jacuzzi de su casa de Pacific Palisades, Los Ángeles.

NEGLIGENCIA Y ABUSO LLEVARON A SU MUERTE

El informe forense del condado de Los Ángeles confirmó que el actor falleció por los efectos agudos de la ketamina, una sustancia que le había sido administrada horas antes.

Aunque la causa se clasificó como accidental, las circunstancias revelaron un sistema de negligencia y abuso que finalmente llevó a juicio a varios implicados, según lo reseñado por Infobae.

Durante la cinta el director indaga en este complejo entramado mediante entrevistas con el fiscal federal Martin Estrada, el exdetective Greg Kading, y la actriz Morgan Fairchild, quien interpretó a la madre del personaje de Perry, Chandler Bing, en Friends.

También se incluyen imágenes inéditas, fragmentos del libro autobiográfico del actor «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» publicado en 2022 y material de archivo del fenómeno televisivo que lo convirtió en una estrella global.

“Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable”, se escucha decir a uno de los entrevistados en el documental, aludiendo a la red que proveyó la droga al célebre actor.