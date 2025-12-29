VIRAL: Britney Spears encendió las redes por el inesperado ‘dardo navideño’ que publicó

La cantante estadounidense Britney Spears no pasó desapercibida en esta Navidad, puesto que, por primera vez en varios años, pasó las fiestas junto a su hijo Jayden James, a la vez que lanzó una indirecta a su familia.
La revista People reveló que Jayden, de 19 años, celebró la Navidad junto a Britney Spears en Los Ángeles. Mientras tanto, su hermano Sean Presto, de 20 años, decidió pasar las fiestas con su tía, Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante y exestrella de Nickelodeon.
Britney calificó este encuentro como una «fiesta muy especial», marcando un nuevo acercamiento familiar tras varios años distanciados. La cantante, según las fuentes, vivió el momento con gran alegría.
«Britney se lo pasó muy bien celebrando la Navidad con Jayden, han sido unas vacaciones muy especiales», dijo una fuente cercana a la cantante, ratificando que la relación de Britney con sus hijos está en proceso de reconstrucción.
Kevin Federline, exesposo de Britney y padre de ambos jóvenes, dijo que tiene constancia de que la cantante ha retomado el diálogo con sus hijos. «Sé que ella ha conversado con ellos, lo cual es bueno», dijo el Talk Shop Live recientemente.
INDIRECTA DE BRITNEY
Luego de pasar la Navidad con su hijo, Britney hizo una polémica publicación en redes sociales. Junto a una foto de su árbol de Navidad, dejó un mensaje cargado de ironía hacia su familia.
«Feliz (aunque tarde) Navidad a mi hermosa familia que nunca me ha faltado el respeto, hecho daño, ni han hecho algo completamente inaceptable, ni causado traumas imposibles de reparar… Mi querida y dulce familia inocente», dijo Spears.
Aunque Britney pasó las fiestas con Jayden, todavía se puede apreciar una dinámica complicada con su entorno. Ningún miembro de su familia se ha pronunciado sobre estas declaraciones.