Bruce Willis reapareció en emotivo video grabado durante el cumpleaños de su esposa y se viralizó en las redes

Una agradable sorpresa se llevaron los amantes del espectáculo y de las películas de acción luego de que el actor Bruce Willis volvió a aparecer públicamente en un video compartido por su esposa, Emma Heming Willis.

Han transcurrido cuatro años desde que el protagonista de “Duro de Matar” fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Desde ese momento, su familia lo cuida y mantiene su vida privada alejada de los reflectores.

Sin embargo, su esposa compartió el video para celebrar su cumpleaños y los logros obtenidos en su lucha contra la enfermedad.

En el video se ve a Bruce Willis inhalando un globo lleno de helio e interpretando la canción de feliz cumpleaños.

En el fragmento se puede apreciar al también protagonista de “El Sexto Sentido” dando vueltas y riendo mientras juega con un menor de edad, pues se escuchan risas infantiles.

Aunado al video, Emma compartió una foto en la que aparece junto al propio Bruce Willis mientras ambos usan gorros de cumpleaños para celebrar los 50 años de Heming.

“Hoy cumplo 50 años y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que trae consigo. Mis cuarenta fueron años difíciles, pero me siento orgullosa de todo lo que he logrado como esposa, madre, cuidadora y defensora de la causa”.

Además, señaló: “También me enorgullece la labor que realizamos a través del Fondo Emma & Bruce Willis y lo que está por venir“.

Emma se mostró orgullosa debido a que, junto al propio Bruce Willis, está creando conciencia sobre la DFT (demencia frontotemporal), apoyando a los cuidadores e impulsando la educación y la investigación.

“Al comenzar esta nueva etapa, mi deseo de cumpleaños es un futuro en el que las familias que enfrentan la demencia cuenten con más apoyo y recursos, sufran menos estigma y tengan motivos de sobra para mantener viva la esperanza”, remató.