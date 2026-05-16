¿Fin de la polémica? Carolina Perpetuo pide disculpas a Rosmeri Marval por sus «palabras injustas»

La actriz venezolana Carolina Perpetuo pidió este viernes disculpas a su colega Rosmeri Marval, luego de que la calificara de «eunuca mental» por una polémica respecto a la muerte del preso político Víctor Hugo Quero.

Luego de que Marval desmintiera que haya hablado sobre el caso de Quero, Perpetuo salió al paso y reconoció su error. Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la actriz se excusó ante su colega y seguidores.

«Quiero disculparme públicamente por las declaraciones equivocadas que hice sobre una supuesta declaración de Rosmeri Marval. Reconozco que mis palabras fueron injustas», dijo Perpetuo.

La actriz aseguró que sus palabras contra Marval fueron «surgidas de la indignación por el terrible caso» de la señora Carmen Navas, madre del preso político. «Asumo mi responsabilidad», concluyó.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE LA ACTRIZ?

El escándalo se desató el jueves cuando una cuenta se hizo pasar por Rosmeri en Instagram. En tal sentido, publicó un mensaje, dirigido a la primera actriz Beatriz Valdés, en el que criticaba unos comentarios sobre el caso de Quero.

«Nosotras somos actrices y no debemos meternos en político. Lo lamento por Beatriz, ahora señalada y polarizada. Yo en política no me meto. Beatriz debe dejar de romantizar problemas que no le cometen», indica el mensaje.

Las reacciones no se hicieron esperar y numerosos internautas criticaron a Rosmeri. La propia Perpetuo la calificó de «comiquita de actriz» y «eunuca mental», alegando que le «queda muy grande opinar sobre una primera y auténtica actriz (Beatriz Valdés) con conciencia del momento histórico que vive Venezuela».

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Ante la ola de críticas, Rosmeri desmintió que haya hecho tales comentarios y aclaró que su cuenta está verificada. «Así de mal están las redes sociales cuando a gente cree todo sin siquiera darse la tarea de al menos indagar si algo es real o no», aseveró.

El caso de Víctor Quero ha generado conmoción a nivel nacional, mientras su madre, Carmen Navas, exige que se haga justicia. Las autoridades nacionales anunciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.