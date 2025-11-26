VIRAL: Actor venezolano protagonizó sugerente tema navideño con Thalía

La cantante mexicana Thalia sorprendió a todos este miércoles con el lanzamiento del video musical del tema Santa Crush, protagonizado por el popular actor venezolano Giancarlo Pasqualotto.

Thalia publicó este tema hace par de semanas, en el marco de las celebraciones navideñas. A unos pocos días de la llegada de diciembre, la mexicana presentó dos videos musicales, uno con la versión en inglés y otra en español.

Pasqualotto cuenta con una amplia trayectoria en distintos ámbitos artísticos. En esta ocasión se aventuró a personificar una versión de San Nicolás, quien inspira un sentimiento navideño y encantador en el video musical.

«Santa Crush llegó con Thalía para quedarse en Navidad», dijo Pasquualotto en una publicación en Instagram. En cuestión de horas, el extracto del video musical cuenta con cientos de likes y comentarios.

El propio Pasqualotto invitó a sus seguidores a ver el video y afirmó que esta grabación le abrió nuevas puertas. «Esto ha sido como una nueva oportunidad (…) Le doy gracias a ustedes, a Thalia y a todo el equipo que me contactó», añadió.

PASQUALOTTO: «ES UN HONOR»

A principios de esta semana, Giancarlo Pasqualotto confirmó su participación en el video musical de Thalia y lo calificó como una «increíble oportunidad». «La vida está llena de sorpresas maravillosas», agregó.

«Es un honor inmenso poder colaborar con una artista tan icónica, y más allá de su fama, he descubierto una persona increíble, genuina y cercana. Esta experiencia me ha llenado de gratitud y me ha recordado que siempre hay algo hermoso por descubrir», afirmó.

Pasqualotto también agradeció a Thalia por la oportunidad y por «mostrarme que también hay momentos mágicos y auténticos». La mexicana, por su parte, agradeció al venezolano por su «confianza».