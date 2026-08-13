¿En cuál iglesia se casaron? Los detalles de la hermética boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Después de 10 años de relación finalmente el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez se casaron, según lo revelado por ambos el martes a través de sus redes sociales, pero no fue hasta este miércoles que se filtraron algunos detalles.

Lo que se contó, desde Europa, es que el evento realizado en Cascais (Portugal) –uno de los más comentados del año– estuvo rodeado de secretismo desde sus primeras filtraciones hasta la confirmación oficial, con la mayoría de los medios lusos coincidiendo en la escasez de información concreta sobre el casamiento. De hecho, los periodistas se pasearon por varias iglesias.

Como se sabe, la noticia fue difundida mediante un breve comunicado emitido por la agencia Brunswick Group, que representa al futbolista. En el documento, se precisó que la unión se realizó «en presencia de los cinco hijos» de la pareja.

El propio Cristiano Ronaldo publicó una imagen en Instagram junto a Georgina Rodríguez en la que entrelazan las manos y exhiben las alianzas, acompañada únicamente por las iniciales «C y G».

¿EN CUÁL IGLESIA SE CASARON?

Durante las semanas previas, distintas versiones ubicaron la boda en sitios como la catedral de Funchal o Sintra.

El diario británico The Sun había señalado que la ceremonia se realizaría en la Catedral de Funchal, con la recepción en el hotel Savoy Palace, mientras que medios como Rádio Renascença y Eco reportaron que decenas de curiosos se congregaron en la Sé do Funchal el día señalado.

Sin embargo, la propia catedral desmintió cualquier reserva o solicitud de la familia Ronaldo para celebrar allí el enlace.

«Hasta la fecha, no hay ninguna boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez programada ni prevista en la Catedral de Funchal. La Catedral acoge numerosas celebraciones nupciales a lo largo del año, generalmente los sábados. Estas parejas y sus familias tienen derecho a vivir un momento tan importante de sus vidas con paz, privacidad y tranquilidad», aclaró la institución religiosa en sus redes sociales.

Lo cierto, es que el círculo cercano al futbolista mantuvo absoluto hermetismo sobre la celebración y evitó ofrecer detalles sobre el lugar exacto donde tuvo lugar, así como sobre los invitados.

De acuerdo con Jornal Económico, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron desde hace meses preservar al máximo su privacidad. Fue por eso, fiel a ese «compromiso de confidencialidad», que solo confirmaron su matrimonio mediante la fotografía de sus manos luciendo las alianzas.

La prensa portuguesa coincidió en que la pareja diseñó una boda «a su medida». Es decir, sin intervención externa y con información dosificada únicamente a través de sus redes.

Cristiano y Georgina comenzaron su relación en 2016. Formalizaron su compromiso un año atrás, cuando la modelo publicó una fotografía en la que mostraba su anillo junto al mensaje: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».

Desde entonces, la pareja estuvo bajo constante atención mediática ante los preparativos de la boda, que finalmente se llevó a cabo con absoluta discreción.

Tras la ceremonia, Cristiano Ronaldo regresó a Arabia Saudita para reincorporarse al Al Nassr. Con el club reaparecerá el 15 de agosto frente al Al-Fateh en la primera fecha de la liga árabe. En tanto, su familia continúa residiendo en Riad.