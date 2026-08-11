LA FOTO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se casaron

Después de diez años de relación finalmente Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron, según han revelado ambos este martes a través de sus redes sociales.

En la fotografía que acumuló 8 millones de likes y más 400.000 comentarios en tan solo una hora, fue difundida en conjunto, y en ella se observan las manos de ambos con dos alianzas y el texto «C <3 G».

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente hispano-argentina Georgina Rodríguez se conocieron a mediados de 2016 y comenzaron a salir.

Después de varios meses de relación, hicieron público su noviazgo en 2017. El compromiso llegó el año pasado tras nueve años de relación, lo anunciaron oficialmente el 11 de agosto de 2025.

La boda era muy esperada por sus seguidores, que llegaron a acudir a cientos a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.

Hace unas semanas, se rumoreó también que la boda iba a ser en el área metropolitana de Lisboa.

Cristiano y ‘Gio’ anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común.