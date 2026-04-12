El clan Jackson rindió homenaje al Rey del Pop en Berlín durante el estreno mundial de «Michael»

El espíritu del «Rey del Pop» volvió a vibrar con fuerza este 10 de abril en la capital alemana, cuando miles de fanáticos, ataviados con las emblemáticas chaquetas militares y gafas de aviador que definieron una era, se congregaron en una alfombra roja histórica para el estreno mundial de «Michael», la esperada película biográfica sobre Michael Jackson.

El evento no solo destacó por la expectativa cinematográfica, sino por ser el escenario de un emotivo y poco frecuente reencuentro público de la familia Jackson.

La atmósfera, cargada de nostalgia y fervor, alcanzó su punto máximo con la llegada de los hijos del cantante, quienes se convirtieron en el centro de todas las miradas.

UN TRIBUTO EN CADA DETALLE

Prince Jackson (29) y Bigi Jackson (24) encabezaron la delegación familiar, mostrando una imagen de unidad que conmovió a los presentes. En una de sus escasas apariciones conjuntas, ambos jóvenes decidieron honrar el legado de su padre a través de su vestimenta.

Ataviados con elegantes trajes negros de corte clásico, los hermanos incorporaron detalles cargados de simbolismo: bandas en los brazos que mostraban las siluetas de los pies de Michael en sus poses de baile más icónicas.

Además del tributo estético, las prendas lucían el logo de la fundación Heal Los Angeles, reafirmando el compromiso de los herederos con las causas filantrópicas que el artista defendió en vida.

AUSENCIAS Y EMOCIONES

Si bien la presencia de gran parte del clan Jackson subrayó el respaldo de la familia al proyecto biográfico, las ausencias de algunos miembros clave también generaron comentarios entre la prensa internacional.

No obstante, la euforia de los seguidores y la solemnidad del homenaje fraternal lograron que la jornada se sintiera como una verdadera celebración a la memoria de la figura más influyente del pop global.