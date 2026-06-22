Fanático intentó agarrar a Shakira en pleno escenario, la reacción de su equipo ¿molestó? a la cantante

La cantante colombiana Shakira ofreció este fin de semana su segundo concierto consecutivo en el SAP Center de San José, a casa llena, en un evento donde se vivieron momentos de tensión luego de que un fanático burlara a la seguridad y subiera al escenario.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver cuando este hombre logró subir a la tarima e intentó acercarse a Shakira. El hombre se valió de la lentitud del equipo de seguridad de la colombiana.

Sin embargo, a falta de los guardaespaldas de Shakira, sus bailarines intervinieron de inmediato y ayudaron a los pocos elementos de seguridad que alcanzaron al seguidor para sacarlo del escenario.

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Aunque por un momento parecía que Shakira iba a seguir con el show como si nada, se detuvo para pedirle al equipo de seguridad que tratara con amabilidad al seguidor e incluso le lanzó un beso al hombre que instantes atrás había intentado agarrarla.

Posteriormente, el concierto siguió con normalidad y la colombiana logró ofrecer un repertorio vibrante y lleno de energía, con 27 canciones, para los fans que abarrotaron el recinto.

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