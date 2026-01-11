Falleció legendario guitarrista y fundador del grupo de rock Grateful Dead

El legendario guitarrista y cantante Bob Weir, arquitecto del sonido psicodélico de San Francisco y pilar del grupo de rock los Grateful Dead, murió a los 78 años, informó su familia el día sábado.

En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, explicaron que el músico enfrentó sus últimos momentos con serenidad. “Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de Bobby Weir”, publicaron.

Asimismo, detallaron que el artista “hizo la transición pacíficamente, rodeado de seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como sólo Bobby podía. Desafortunadamente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”.

LA TRAYECTORIA DE WEIR

Weir inició su trayectoria en 1965 con apenas 17 años al unirse a los Warlocks, la agrupación que poco después se convertiría en los Grateful Dead. Durante las siguientes tres décadas, recorrió el mundo en numerosas giras junto al icónico Jerry Garcia hasta el fallecimiento de este último en 1995.

Bob Weir no solo aportó su voz a la banda, sino que compuso o participó en la creación de temas fundamentales. Entre las piezas más destacadas están “Sugar Magnolia”, “One More Saturday Night” y “Mexicali Blues”.

Tras la pérdida de Garcia, Weir asumió el liderazgo y se convirtió en la figura más visible de la banda. Así, mantuvo vivo el legado rítmico a través de proyectos como Dead & Company.

El comunicado oficial resaltó su incansable labor en los escenarios durante seis décadas: “Durante más de sesenta años, Bobby salió a la carretera. Un guitarrista, vocalista, narrador y miembro fundador de los Grateful Dead. Bobby será para siempre una fuerza guía cuya singular creatividad transformó la música estadounidense”, indica.

La partida de Weir deja al baterista Bill Kreutzmann como el único integrante original con vida, tras la muerte del bajista Phil Lesh en 2024. Mickey Hart, quien se incorporó en 1967, permanece activo a los 82 años, mientras que el quinto fundador, Ron “Pigpen” McKernan, falleció en 1973, reseñó Billboard.

Recientemente, en julio pasado, Dead & Company celebró el 60º aniversario de la banda con tres multitudinarias jornadas en el Golden Gate Park de San Francisco que congregaron a 180.000 personas en total.