VIDEO: La desgarradora reacción de Juan Pablo Raba tras el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez

El actor colombiano Juan Pablo Raba, recordado por sus numerosos papeles en telenovelas venezolanas, se mostró profundamente afectado por el fallecimiento del famoso Yeison Jiménez, después de sufrir este sábado un accidente aéreo.

En un video que subió a sus redes sociales, recordó que tuvo la oportunidad de tener al intérprete en su podcast ‘Los hombres sí lloran’.

«Y aunque todos sabemos que la muerte es lo único seguro que tenemos, deja dolor. Muy, muy pocas palabras. Estoy en shock. Y nada, quiero agradecerles por haber visto una charla con Yeison, por tenerlo presente en sus vidas y en sus oraciones», narró Raba, visiblemente afectado y entre lágrimas.

En ese sentido, dijo que en nombre de ‘Los hombres sí lloran’, le enviaba un «abrazo muy fuerte, con todo nuestro cariño, a los familiares de Yeison Jiménez y sus amigos».

«A su esposa, a sus hijos y a tantas personas que también están lamentando su partida», cerró su mensaje.

Juan Pablo Raba se despide de Yeison Jiménez: “los hombres sí lloran”. Muy duro saber que un amigo, meses atrás, te contara cómo se iba a morir. pic.twitter.com/EHHeddTJbe — Actualidad Viral (@ActualidaViral) January 11, 2026

LA TRAGEDIA DE YEISON JIMÉNEZ

La música colombiana se enlutó tras el trágico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien era uno de los ocupantes de una avioneta que se precipitó a tierra en la localidad de Paipa, departamento de Boyacá.

En el siniestro también murieron tres de los acompañantes del artista, entre los que se encontraban su fotógrafo y su mánager, además del piloto y el copiloto de la aeronave.

El artista natural del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había tenido una presentación el viernes en Málaga (Santander), desde donde llegó a Paipa para descansar y tomar una avioneta privada que había contratado para que lo llevara al aeropuerto de Medellín, para desplazarse a Marinilla, donde tenía una presentación el sábado por la noche.

El accidente se presentó en la vereda Romita, zona rural del municipio, poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa.

SUEÑOS PREMONITORIOS DE JIMÉNEZ

Yeison Jiménez confesó en varias oportunidades que tuvo hasta tres sueños relacionados con la posibilidad de fallecer en un accidente aéreo, mismos que terminaron siendo premonitorios.

En cada uno de ellos, según le contó a Se dice de mí de Caracol Televisión, el cantante experimentaba la sensación de que el avión sufriría un percance e intentaba advertir al piloto.

El impacto emocional fue profundo, pues en ese momento apenas faltaban 10 días para que su hijo naciera. “Yo dije: no conocí al niño. No lo conocí”, expresó entre lágrimas. Reconoció que la experiencia fue devastadora: “Fue muy duro. Estuve en depresión cerca de cuatro meses, tuve que ir al psicólogo”.