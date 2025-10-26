Falleció la reconocida cantante Floria Márquez tras sufrir un ACV en pleno show

La reconocida Show-Woman de Venezuela, Floria Márquez, falleció inesperadamente este sábado, tras sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV) durante un show que realizaba en la Casa Anauco del municipio El Hatillo.

Así lo anunció el esposo de la cantante, Pedrito López, a través de un mensaje difundido por las redes sociales.

“Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante», precisó López.

«Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba», destacó el pianista y productor criollo.

El evento había sido de carácter íntimo, limitado a solo 40 personas, y formaba parte de una velada de boleros y romance en el mencionado municipio capitalino.

TENÍA 75 AÑOS DE EDAD

Floria Márquez, nació en Caracas el 11 de febrero de 1950, por lo que contaba con 75 años de edad, al momento de fallecer.

La también actriz, se convirtió en una de las figuras más representativas del bolero en Venezuela.

Por su sangre corría la música, pues su madre, Bertha van Stenis, era pianista clásica, y su hermano Rudy Márquez, también es cantante.

La artista irrumpió de adulta en el mundo del espectáculo, luego de quedarse viuda. Su carrera la marcó su estilo personal así como su gran presencia en los escenarios nacionales e internacionales.

Durante su trayectoria, interpretó boleros clásicos, actuó junto a orquestas sinfónicas y tuvo presentaciones exitosas en países como Colombia, Argentina, México, y los Estados Unidos, dejando una huella imborrable entre sus seguidores y los entendidos de la música venezolana.