Falleció hermana de la animadora Viviana Gibelli, tras delicado estado de salud

La presentadora venezolana Viviana Gibelli enfrenta un profundo duelo tras confirmarse este martes, 19 de mayo, la muerte de su hermana, Alejandra Gibelli, cuyo delicado estado de salud había mantenido en vilo a familiares, colegas y seguidores durante las últimas semanas.

El fallecimiento —confirmado por uno de los hijos de la animadora a través de Instagram— ocurre después de un complejo periodo médico que obligó a Alejandra a permanecer bajo estricto cuidado profesional, una situación que la propia Viviana había hecho pública el pasado 27 de marzo.

A través de sus redes sociales, Gibelli pidió entonces apoyo espiritual y cadenas de oración, gesto que movilizó a miles de usuarios y evidenció la gravedad del cuadro clínico.

En aquella publicación, la exreina de belleza compartió una imagen sosteniendo la mano de su hermana, acompañada de un texto que reflejaba la fragilidad del momento y esperanza que aún sostenía la familia.

«Son días difíciles para la familia, pero vamos de la mano de Dios. La oración es muy poderosa. Me regalan una para la sanación de mi hermana», escribió entonces, sin revelar detalles sobre el diagnóstico que enfrentaba Alejandra.

MENSAJES DE SOLIDARIDAD

En ese momento, la reacción del medio artístico venezolano no se hizo esperar. Figuras como Karina, Catherine Fulop, Norkys Batista, Ana Karina Manco, Maite Delgado, Lili Estefan, Gisselle Blondet, Rodner Figueroa y Mimí Lazo enviaron mensajes de fuerza y solidaridad.

«Dios ponga su mano sanadora y se recupere pronto», comentó Manco en aquel momento, reflejando el apoyo unánime que rodeó a la familia Gibelli durante la crisis.

De momento, los detalles específicos sobre las exequias se mantienen bajo el resguardo de la privacidad familiar, al igual que las causas exactas del fallecimiento.