VIRAL: Cantante Lasso causó revuelo por su inesperada visita a Caracas para enseñarle algo a su novia

El cantante venezolano Lasso sorprendió a todos sus seguidores al revelar que hizo una visita relámpago a Caracas. Las imágenes de su estancia en la ciudad capital se viralizaron en redes sociales.

Lasso publicó en Instagram varias fotografías durante su visita a la ciudad. «Vine 48 horas a Caracas a enseñarle Venezuela a mi novia», dijo el cantante en una publicación que ha alcanzado decenas de miles de likes la red social.

En una de las imágenes se puede ver a Lasso en Plaza Francia, en la urbanización Altamira, municipio Chacao. En otras fotografías está con su novia, la actriz mexicana Isidora Vives, en el mirador de Valle Arriba.

Por otra parte, Lasso estuvo de visita en la localidad turística de Galipán, en el parque nacional El Ávila. El cantante también publicó una foto con Vives en lo que parece ser una boda u otro evento de este tipo.

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LO QUE DIJO LA NOVIA DE LASSO

La actriz mexicana tampoco ignoró la visita a Venezuela y publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram. Entre las imágenes destacan la visita a Galipán, a Altamira, el mirador y las vistas del Ávila.

«Venezuela linda. Qué lindo fue acompañarte de regreso, conocer los lugares donde creciste. Todo un apapacho al corazón», dijo Vives. La publicación alcanzó unos 40.000 likes en apenas tres horas.

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La visita de Lasso no pasó desapercibida y las publicaciones recopilaron miles de comentarios. Sus fanáticos preguntaron cuándo hará un concierto en Caracas, puesto que su último espectáculo en la ciudad se remonta hasta julio de 2023.