Falleció el actor James Ransone de «It: Capítulo Dos» y «The Wire»: Se habría quitado la vida de esta manera

(EFE).- James Ransone, actor estadounidense que interpretó al personaje de Ziggy Sobotka en la serie «The Wire» y a Eddie Kaspbrak en «It: Capítulo Dos», murió el pasado viernes, al parecer, ahorcado, según el parte emitido por el Médico Forense del Condado de Los Ángeles que recogen este lunes medios especializados.

El actor, nacido en la ciudad de Baltimore, tenía 46 años y las causas de su aparente suicidio están todavía en proceso de investigación.

Ransone interpretó a Chester «Ziggy» Sabotka, un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta, en 12 episodios de la segunda temporada de «The Wire», explica «Variety».

Cinco años después, Ransone protagonizó junto a Alexander Skarsgård «Generation Kill». Interpretó al cabo que en la vida real se llama Josh Ray Person en los siete episodios de la miniserie de HBO, que seguía a un reportero de la revista Rolling Stone integrado en el Primer Regimiento de Reconocimiento de Marines.

En 2019, Ransone interpretó la versión adulta del apacible conductor de limusina Eddie Kaspbrak, nacido en Derry, en «It: Capítulo Dos».

También participó en films recientes como «Black Phone 2», «V/H/S/85», «Small Engine Repair» y «What We Found», y en el formato televisivo en «Poker Face», «Seal Team», «50 States of Fright» y «The First».

Ransone nació en Baltimore en 1979. Estudió en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland, de 1993 a 1997. Su gran oportunidad llegó coprotagonizando el drama adolescente de 2002 «Ken Park», y un año después, consiguió su papel en «The Wire», señala «Variety».

EFE
