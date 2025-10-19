Luto en el mundo de la música: Fallece a los 48 años Sam Rivers, bajista y fundador de la recordada banda Limp Bizkit

Caraota Show

El mundo de la música esta de luto, luego de que se conociera el fallecimiento de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la recordada banda Limp Bizkit, que fue una de las pioneras del movimiento conocido como Rap Metal que causó furor a finales de los años 90 e inicios del siglo XXI.

Rivers tenía apenas 48 años de edad, y la causa de muerte no fue revelada por los miembros de la banda, quienes dieron, a través de sus redes sociales la triste noticia.

MIEMBROS DE LA BANDA LAMENTARON EL FALLECIMIENTO

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura.
El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, escribió la agrupación en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, señalaron sus compañeros musicales.

“Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo Te queremos, Sam», agregó la banda compuesta también por Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal.

«Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca termina.”, reza el final del comunicado.

Es importante recordar que Limp Bizkit es una de las precursoras del rap metal, un movimiento que alcanzó su pico de éxito a inicios del presente milenio, junto a otras reconocidas agrupaciones como Linkin Park, Rage Against The Machine, Papa Roach y Corn, entre otras.

