¡ÉXITO TOTAL! Teletón «Unidos por Venezuela» superó su meta con creces al recaudar más de 2,3 millones de dólares

El Teletón «Unidos por Venezuela» rompió todas las expectativas este sábado 17 de octubre al recaudar un total de 2.370.017 dólares durante una transmisión ininterrumpida de 15 horas, una impresionante cifra que duplicó con creces la meta inicial de 1,5 millones de dólares fijada para apoyar a las familias damnificadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

De acuerdo con Venevisión, este tope también superó la segunda meta que era de 2.250.000 dólares.

Todos los fondos obtenidos se entregarán directamente al Dividendo Voluntario para la Comunidad. Con este dinero se financiarán tres causas de gran impacto social dedicadas a mejorar las condiciones de vida en las comunidades que sufrieron los estragos de aquella emergencia nacional.

La gran jornada solidaria arrancó a las 9:00 a. m. desde los estudios de Venevisión en Caracas y llegó a los hogares a través de su señal y su plataforma digital. Además, el Circuito Unión Radio con Éxitos 99.9 FM y los pases informativos de Globovisión ampliaron el alcance nacional del evento.

El alcance del Teletón superó las fronteras venezolanas gracias a alianzas internacionales clave. En España, RTVE Play y el programa «Cosas nuestras» de La 1 transmitieron en directo, mientras que en Estados Unidos la audiencia siguió el evento mediante ViX y TelevisaUnivision.

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Las reconocidas figuras Maite Delgado, Viviana Gibelli, Nelson Bustamante y Daniel Sarcos lideraron la animación central desde Caracas. Junto a ellos participaron periodistas, presentadores y los talentos de programas como Portadas al día y Noticias Venevisión.

Desde el exterior también se sumaron estrellas de gran trayectoria. Chiqui Delgado, Raúl González, Jessica Rodríguez y Vicky Van condujeron desde Miami, mientras que Marjorie De Sousa y Marie Claire Harp lo hicieron desde Ciudad de México, acompañadas por destacadas representantes de la belleza nacional.

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LOS ARTISTAS DEL TELETÓN

El escenario principal vibró con las actuaciones musicales de Víctor Drija, Briella, Aran One, Gustavo Elis, Ciscoh, Miguel Moly y Emily Galaviz. A ellos se unieron Katherine Coll, Neomai, Mari La Carajita, July & Naoh, Mati y Moi, Oscarcito, Kiara, Caibo y Nacho.

La cartelera artística del Teletón incluyó al elenco de Alma el Musical, la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz y el Coro Regional Juan Bautista Plaza. Desde Miami y Ciudad de México, leyendas como Oscar D’León, Yuri, Robi, Emmanuel y el dúo Río Roma ofrecieron presentaciones memorables.

Durante la transmisión se rindió un sentido homenaje a los bomberos, rescatistas, voluntarios, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Todos ellos recibieron el reconocimiento público por su labor heroica tras la emergencia del 24 de junio.

Con la recaudación histórica de más de 2,3 millones de dólares, el Teletón Venevisión 2026 coronó una jornada inolvidable de unión ciudadana. Esta gran respuesta colectiva consolida el compromiso inquebrantable de la sociedad para sanar y reconstruir el futuro de las familias afectadas.