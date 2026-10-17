EN VIDEO: Nacho Redondo rompió el silencio tras su salida de Escuela de Nada

El comediante venezolano Nacho Redondo rompió el silencio sobre su reciente salida del pódcast Escuela de Nada y reconoció que hubo «desencuentros» con sus colegas Leo Rojas y Chris Andrade, aunque aseguró que seguirá apoyando el proyecto desde la distancia.

La salida de Nacho del pódcast ha generado miles de reacciones en redes sociales, convirtiéndose en una de las tendencias de la última semana. En medio del escándalo, el comediante salió del paso y habló en el programa Chiste Interno.

Con una voz entrecortada, Nacho destacó que sus fanáticos le «hicieron tener mucho». «Es muy cabr*n, es muy cabr*n. Yo soy un caraj* muy feliz, yo soy muy pleno. A mí me ha costado mucho en la vida ser feliz, mucho», agregó.

Igualmente, afirmó que Leo y Chris lo acompañaron en el pódcast y «le hizo muy feliz». «Me hizo pleno, o sea, me hizo cumplir uno de mis put*s sueños. Y yo no tengo nada malo que decir de este proyecto», dijo Nacho.

LAS RAZONES DE NACHO

En ese sentido, Nacho se negó a criticar a Leo o Chris, alegando que no puede decir «nada malo» sobre sus excompañeros. Igualmente, reconoció que hubo «fricciones» o «desencuentros», pero pidió recordar lo positivo del pódcast.

«Lo lindo y lo bonito es demasiado más pesado que cualquier desencuentro», dijo Nacho, alegando que su salida se debió a «un cúmulo de cosas». «Los desencuentros creativos es probablemente una de las razones como que tienen un poquito más de peso también», dijo.

«Escuela de Nada siempre fue una democracia. Yo empezaba un poquito como a sentirme de repente que no estábamos tan en consonancia», agregó Nacho. «Nos empezamos a desalinear un poquito», explicó, señalando distintos «puntos de vista».

Más allá de las fricciones dentro del pódcast o con sus compañeros, Nacho reconoció que tenía problemas de agenda. «Yo tengo años balanceando una vida de stand up y una vida de Escuela de Nada a full pata», añadió.

A pesar de su salida, manifestó todo su apoyo a Chris y Leo y dijo: «Espero que a Escuela de Nada sin mí le vaya bien». Mientras tanto, pidió «pasar la página con demasiado amor» y ahora se enfocará en nuevos proyectos.