VIDEO VIRAL: El día que Verónica Castro contó una anécdota ‘incómoda’ con Julio Iglesias en pleno escenario

El escándalo en el que se ve envuelto el cantante Julio Iglesias pica y se extiende, puesto que se viralizó un video en el que la actriz mexicana Verónica Castro alertaba que el artista español «la agarró de más».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación contra Iglesias por supuestos episodios de acoso y agresión sexual en 2021. En medio del escándalo, se viralizaron unas declaraciones que Castro hizo hace dos años en una entrevista.

«Un beso que me robó Julio Iglesias. Otro día me agarró la nalga encima de un escenario. Era una entrega de unos premios y había artista de mucho renombre. Estaba Julio Iglesias y quedó detrás de mí (…) y de repente siento que alguien me agarra», dijo Castro.

La actriz afirmó que le reclamó a Iglesias por su acción. «Si no me dejas que te la agarre allá en el camerino, te la agarro acá en el escenario», habría respondido el cantante.

IGLESIAS SE DEFIENDE

En medio del escándalo, Julio Iglesias rompió este viernes el silencio y aseguró que era inocente de las los señalamientos en su contra, luego de que dos empleadas lo acusaron de abuso sexual, lo que desencadenó una investigación judicial.

«Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado ni faltado el respeto a ninguna mujer», dijo Iglesias.

En tal sentido, Iglesia aseguró que «esas acusaciones son absolutamente falsas». Asimismo, el cantante reconoció que los señalamientos le «causan una gran tristeza».

Tal como había adelantado la revista Hola! el jueves, Iglesias confirmó que está preparando su defensa a las acusaciones. Ahora espera que sus fanáticos y la sociedad española pueda conocer la realidad sobre el caso.

«Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave», sentenció Iglesias.

El cantante también agradeció a todas las personas que le «han mandado mensajes de cariño y lealtad». «He sentido mucho consuelo en ellas», concluyó.

Las acusaciones contra Iglesias generaron sorpresa en redes sociales y división social. Figuras políticas españolas, como la presidenta de la Comunidad de María, Isabel Díaz Ayuso, defendieron al cantante, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez pidió que se investigara a fondo lo ocurrido.