«Estoy soñando»: Así fue el espectacular debut de la Miss Venezuela en la Semana de la Moda de Nueva York

La Miss Universe Venezuela 2025, Clara Vegas Goetz, debutó este jueves en la Semana de la Moda de Nueva York.

«Debut en la Semana de la Moda de Nueva York. Estoy soñando», indicó en sus redes sociales.

Asimismo, la modelo aseguró estar feliz de poder ser parte del desfile de la diseñadora Giannina Azar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clara Vegas Goetz 🇻🇪👑 (@claravegasgoetz)

«Feliz y agradecida de tener esta oportunidad de cerrar el majestuoso desfile de Giannina Azar y con el corazón lleno porque tengo a la comunidad más especial apoyándome por acá», dijo.

Clara Vegas llegó a Nueva York el pasado 10 de febrero. ​»Venezuela, llegamos a NYC y te tengo más presente que nunca. Estoy lista para representarte con orgullo en este escenario internacional y demostrarle al mundo lo que somos», expresó en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Universe Venezuela (@missuniverse_venezuela)

LA MISS VENEZUELA Y SU SUEÑO

Clara Vegas Goetz prometió «muchos días de trabajo» para convertirse en su «mejor versión» y traer para su país la octava corona del Miss Universo, cuya 75ª edición se celebrará en San Juan, Puerto Rico.

La actriz y modelo, de 23 años, confía en que su potencial, fortaleza, autenticidad y cercanía con el público, aunado al trabajo para «arreglar todos esos detallitos que hacen falta», la llevarán a «ser la reina que Venezuela se merece».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EL PUMA QUIERE UN ACERCAMIENTO CON LILIANA Y LILIBETH RODRÍGUEZ? LA RESPUESTA QUE SORPRENDIÓ A TODOS Y ESTÁ DANDO DE QUÉ HABLAR

«Voy a llegar a ser esa mejor versión de mí y, con el favor de Dios, ser la próxima Miss Universo también, pero para eso se viene mucho trabajo», sostuvo en una conferencia de prensa en Caracas.

La nueva soberana de la belleza venezolana, quien representó al estado Miranda (norte, cercano a Caracas), fue coronada 35 años después que su madre, Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.