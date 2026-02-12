¿El Puma quiere un acercamiento con Liliana y Lilibeth Rodríguez? La respuesta que sorprendió a todos y está dando de qué hablar

El actor y cantante, José Luis Rodríguez «El Puma» aseguró que no tiene intenciones de llevar a cabo un reencuentro con sus hijas Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo.

En una entrevista para Despierta América le mostraron una foto en la que aparecía feliz con las Rodríguez Morillo y le preguntaron sobre qué tiene que pasar para que se repita ese momento, a lo que cortó rápidamente cualquier especulación.

«No va a pasar nada, ni esperen nada, porque yo no hago cosas para que tú quedes satisfecha, ni la gente. Yo hago cosas cuando creo que debo hacerlas y cuando no son necesarios, no las hago», aseveró El Puma.

En este sentido, dejó claro que no tiene intenciones de propiciar un acercamiento. «Hay cosas que uno perdona, perdono, pero ya, hasta ahí, de lejos. No más, porque llega un momento que tú te cansas de recibir tantas cosas».

CONTRASTE CON GÉNESIS RODRÍGUEZ

Por otro lado, fue evidente el contraste de su reacción cuando le preguntaron por su hija Génesis Rodríguez.

«Ustedes me van a hacer llorar acá, pero a veces le dan unos golpes aquí que uno no puede. Es una personita que yo amo mucho, la admiro mucho y lo que ha logrado es a esfuerzo propio», dijo al borde del llanto.

«Es una luchadora tremenda, y ahí siguen, echándole ganar y corazón. Estoy orgulloso de ella», concluyó El Puma.