«Estoy roto»: El emotivo mensaje José Manuel Suárez tras la dolorosa pérdida de su hija con Daniela Alvarado

El actor José Manuel Suárez continúa atravesando su doloroso duelo luego de que su esposa, la actriz Daniela Alvarado, perdiera a su bebé Cordelia, cuando tenía cinco meses de gestación.

En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje de reflexión que acompañó con un corto video de las nubes del cielo caraqueño.

«Los últimos sucesos de mi vida me tenían cabizbajo. Sin darme cuenta, estaba levantando la mirada solo —y si acaso— para saludar de lo más educado que el ánimo me pudiera permitir», empezó su relato.

José Manuel Suárez precisó que cada día intenta entender que su pequeña hija ya no está. «Paso de llanto en llanto y de evasión en evasión».

Comentó que hace poco vivió un día de esos donde «todo cae de golpe». «Los recuerdos, las añoranzas, las interrogantes, los tormentos, la incomunicación, los enredos laborales, las entretelas personales, las toxicidades… el cansancio», narró.

El también locutor dijo que había tomado una moto porque se dirigía a su programa de radio, que calificó como «salvación» en estos momentos. «De repente, con la nostalgia en la garganta y el pesar en los ojos, por impulso divino… Subí la mirada, y desde mi casa hasta mi trabajo me acompañaron esas cotufas nubosas, ese cielo como craquelado en dolor y belleza, todo al mismo tiempo», añadió, en referencia a las nubes que captó en cámara.

«Grabé lo que pude y como pude, ahí está con su sonido original, ese cielo con nubes que parecen grietas que en un eufemismo muy personal, parecían mostrar lo roto que estoy, que estamos, aunque de fondo se vea una luz poderosa que sigue intacta a pesar de lo vivido», acotó José Manuel Suárez.

Para finalizar, cerró con una metáfora referente al paisaje que captó. «Las nubes son la faz, el fondo es el alma, y en esto seguimos: trabajando, siguiendo, afrontando… Por y para ella, por y para su memoria, en pro de nunca olvidarla mientras aprendemos a vivir sin tenerla».