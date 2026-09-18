¿Guerra en los Latin Grammy? El escándalo que desató Prince Royce tras revelarse los nominados

(EFE).- El cantante Prince Royce criticó públicamente las nominaciones de los premios Latin Grammy por no haber incluido discos de bachata en la categoría a mejor álbum de merengue/bachata, asegurando que la gala se ha convertido en «un concurso de popularidad».

El cantante, nacido en Nueva York y de origen dominicano, dijo que los premios no deberían convertirse «en un concurso de popularidad dentro de la propia industria, donde pesen más las relaciones, las campañas o quién tiene más amigos».

«Este año, al ver los proyectos nominados a mejor álbum de merengue/bachata, noté que no hay ni un solo álbum de bachata y que aproximadamente solo el 15 % de la música en esos álbumes es bachata», detalló el artista en una publicación en Instagram.

Las nominaciones en esa categoría para la gala de este año, que tendrá lugar el 12 de noviembre en Las Vegas, son ‘Música para bailar’, de Fariana; ‘Todo llega’, de Manerra; ‘No era el plan’, de Gabriel Pagán; ‘Oye eta vaina’, de Covi Quintana, y ‘Chula’, de Techy.

LA CRÍTICA DE PRINCE ROYCE

Prince Royce, considerado una de las figuras más influyentes de la bachata moderna, aseguró que no quería «restarle mérito al merengue», pero se preguntó «¿dónde está la representación de la bachata?».

«Tener artistas dominicanos nominados no significa automáticamente que la bachata esté representada. Ser dominicano es una nacionalidad. La bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia», expresó.

El mensaje de Prince Royce llega un día después de que la Academia Latina de la Grabación anunciara sus nominaciones de este año, entre las que no se encuentra ninguna canción o disco del cantante.

Su canción ‘Better Late Than Never’, junto a Romeo Santos, era su mejor baza para estar presente en la gala. El artista suma 15 nominaciones a lo largo de su carrera, pero nunca ha resultado ganador.

EFE