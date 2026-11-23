El comediante y actor británico Russell Brand, cumple una pena de 10 años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales. Sin embargo, desde la cárcel sigue ganando dinero, a través de su tienda de donde lanzó una línea con el lema “Free Russell Brand”, (“Liberen a Russell Brand”).

Según reseña el portal Infobae, el sitio exhibe las prendas con los mensajes “Apoyen a Russell contra la injusticia” y “Silenciado por hablar”.

Y en la sección específica del producto, catalogan los artículos como “ropa de recaudación de fondos”. Y acompañan los mismos con de una leyenda que reza: “Silenciado por hablar contra la injusticia y la corrupción”.

El inicio de la venta de las prendas data del 16 de noviembre, siete días después de que se dictara la sentencia.

El comediante británico puso en venta artículos catalogados como «ropa de recaudación de fondos» en su sitio Reborn.

“NO SOY CUPABLE”

Por otro lado, el 15 de noviembre, Brand transmitió un mensaje desde la cárcel a través de un video publicado en su canal de YouTube. Su esposa, Laura Gallacher, leyó la declaración frente a cámara.

“Amados hermanos y hermanas en Cristo, que Dios los bendiga por su apoyo. Como saben, no soy culpable de los delitos por los que estoy preso, así que algo extraño está ocurriendo”, leyó Gallacher en el video.

Brand, quien cumple condena en la prisión HMP Littlehey, ubicada cerca de Huntingdon, en Cambridgeshire, añadió: “Ahora sé que no estoy en posición de juzgar a nadie”, en alusión a sus compañeros de reclusión. Describió al personal del penal como “fuerte, amable y dedicado”.

Gallacher, con quien Brand tiene tres hijos y está casado desde 2017, también habló en el video.

“Confiamos en Dios y confiamos en su plan, y confiamos en todo lo que está haciendo ahora mismo, aunque sea doloroso”, expresó. Añadió que la ausencia de su pareja “tomará tiempo acostumbrarse”.

El video provocó una reacción inmediata del gobierno del Reino Unido. El secretario de Justicia, Alex Norris, calificó la difusión de la declaración de “completamente inaceptable” y advirtió que el asunto sería investigado con urgencia.

“Los presos tienen prohibido, con razón, hacer declaraciones que causen angustia a las víctimas”, escribió Norris en X.

La sentencia no concluye las acusaciones contra el actor. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que Brand está bajo investigación por otros dos presuntos casos de violación. Uno de ellos involucra a una joven de 16 años.