¿Cómo es la cárcel donde está el actor Russell Brand? Los detalles que se filtraron

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, ingresó a la prisión HMP Littlehey en Cambridgeshire, Inglaterra, para cumplir su condena de 10 años y medio tras ser hallado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual cometidos en la década de 2000.
Según reportes de The Sun, Russell Brand fue asignado a una celda individual con vigilancia adicional y sin contacto inicial con otros internos.
Testigos afirmaron que se mostró visiblemente asustado al ingresar y que solicitó mantas durante su primera noche.
«Parecía que se estaba haciendo del baño del miedo cuando los guardias lo escoltaron hasta una celda individual», señaló un testigo.
El centro alberga a unos 1.200 hombres condenados principalmente por delitos sexuales. Además, ofrece diversas actividades recreativas, como clases de yoga, origami, coro, juegos de mesa. También, cuenta con dos gimnasios, boliche bajo techo y una liga interna de fútbol.
MOTIVOS DE SEGURIDAD
Las autoridades descartaron enviarlo a una cárcel de máxima seguridad como HMP Wakefield, conocida como Monster Mansion, donde el músico Ian Watkins fue asesinado en 2025, debido al alto riesgo que correría su vida en ese entorno.
Su esposa, Laura Brand, podrá visitarlo una vez a la semana bajo supervisión, sin derecho a encuentros conyugales.
Entretanto, otras seis mujeres han presentado nuevas acusaciones por conducta sexual inapropiada contra el actor. Aunque estos casos aún no forman parte de la sentencia actual.