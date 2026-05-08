EN VIDEO: Esposa de Chyno Miranda rompió el silencio tras críticas que recibió por polémica con la salud del cantante

Astrid Falcón, esposa de Jesús «Chyno» Miranda, respondió a las críticas que tuvo que enfrentar mientras el cantante estuvo recluido en 2022 en el centro de rehabilitación Tía Panchita, ubicado en Caracas.
«La gente no me conoce y se especuló mucho sobre mí, pero la demostración que hecho desde el amor es lo más importante y que él crea en mí. Hay gente que especula de que le falta, pero ha sido un proceso no de rapidez, de juzgar, sino de verlo allí donde está, mucha gente no creyó en él. Hay gente que especulaba que no iba a volver a los escenarios», comentó.
Durante una entrevista ofrecida a Rodner Figueroa, expresó que en medio de las fuertes críticas que recibió, el único apoyo que obtuvo fue el de su familia.
«A pesar de que el mundo me juzgaba a mí, pero mi familia sabía quién era yo, de dónde vengo y mis principios», dijo.
Destacó que a pesar de la situación que atravesaba Chyno, ella estaba dispuesta a apoyarlo.
«Decía que yo podía con esto, y hoy en día es una satisfacción verlo como lo veo, viendo que hace lo que tanto le apasiona que es la música», manifestó.
Sin embargo, Astrid sostuvo que «el peor daño que él pudo haber recibido durante todo este proceso fue el psicológico, y ese un daño que amerita de mucho tiempo, mucho tratamiento, mucha constancia».
«Yo he hecho todo desde el amor, en decirle que sí se puede, en que es grande y decirle que el público lo admira. Hoy trabajamos como equipo para hacer una relación sólida y sabe que cuenta conmigo, lo admiro como persona y vamos por más», señaló.
Además, consideró que Nacho es un «hermano» para Chyno que «Dios le puso en su camino, y que lo ha apoyado».
EL MENSAJE DE CHYNO MIRANDA
Por su parte, Chyno Miranda afirmó que actualmente se encuentra bien de salud.
«Me siento bien, perfecto, con mucha fe, mucho positivismo, muchas cosas buenas, tengo a un hermano (Nacho) y a mi esposa que me están apoyando, hay que rodearse de gente positiva que te ayude a echar para delante y no para atrás. Lo malo lo dejé atrás hace mucho tiempo y lo descarté de mi vida, estoy feliz. Estoy agradecido con Dios por esta oportunidad maravillosa de poder tener contacto con mi público nuevamente», dijo.
Asimismo, expresó que su esposa Astrid Falcón es un «ángel de Dios». «Ella me salvó de la oscuridad, que está conmigo para darme lo bueno de la vida y darme cosas espectaculares», aseguró.
«Estoy planeando un futuro con ella increíble, estamos planeando hijos y muchas cosas buenas los dos juntos. Estamos muy felices y ella es la persona más importante en mi vida en este momento, estoy muy enamorado de ella, es mi inspiración a diario», manifestó.
LA VERSIÓN DE NACHO
Por su parte, Nacho reveló que se enteró por la televisión que Chyno estaba enfermo.
«Estábamos tan desligados que yo no sabía, me entero por televisión que él estaba en cama, en la condición en la que se encontraba, dije guao que locura es esta. Yo dije en ese momento que fuerte que me tengo que dar cuenta lo que siento por mi compañero y valorar ese sentimiento en el momento que siento que me están mutilando», indicó.
Destacó que pensó que Chyno viajaba a Caracas porque estaba en una mejor condición. «Pero allá lo pusieron a enfrentarse en situación inhumana y Astrid luchó, lo buscó, peleó y lo encontró. Lo tenían en un sitio aislado», dijo.
Nacho sostuvo que fue precisamente Astrid la que ayudó a que se realizara el primer encuentro de él con Chyno tras varios años separados.
«La primera vez que lo vi fue fuerte porque físicamente no era el mismo y fue un shock», comentó.