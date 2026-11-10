¿Te gusta Stranger Things? La sorpresa que anunció Netflix que emocionó a los fanáticos

Netflix anunció una serie precuela de Stranger Things llamada ‘Otros Mundos’ (Other Worlds), la cual se estrenará en la plataforma en 2028.

La sorpresa se dio a conocer durante las celebraciones mundiales por el Día de Stranger Things.

📺 Antes de Hawkins, estaba Marion. OTROS MUNDOS: Una Aventura de Stranger Things. Una nueva serie solo en Netflix. 2028. 👇 https://t.co/1noYytDhgn — Cinergia (@cinergiaonline) November 6, 2026

LA PRODUCCIÓN CAMBIARÁ POR COMPLETO

Viaje al pasado: La historia dará un salto gigante hacia atrás para ambientarse en la década de los 50, específicamente a partir del 19 de abril de 1955 .

La historia dará un salto gigante hacia atrás para ambientarse en la década de los 50, específicamente a partir del . Nueva locación: Olvídate del pueblo de Hawkins; en esta ocasión el misterio y los elementos sobrenaturales se trasladarán a Marion, Nevada .

Olvídate del pueblo de Hawkins; en esta ocasión el misterio y los elementos sobrenaturales se trasladarán a . Antes de Vecna: Los eventos ocurrirán casi 30 años antes de la serie original, situándose incluso unos años antes de la juventud de Henry Creel (el villano Vecna).

LA PRECUELA

Aunque habrá personajes e historias totalmente nuevos, los hermanos Matt y Ross Duffer están a bordo como productores ejecutivos para vigilar que se mantenga la esencia de misterio y horror que tanto éxito tuvo la serie original protagonizada por Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson).

«Desde su estreno en 2016, ‘Stranger Things’ se ha convertido en un fenómeno mundial, acumulando más de 1.200 millones de visualizaciones entre las temporadas uno y cuatro. Las temporadas cuatro y cinco se encuentran entre las temporadas de televisión más populares de Netflix de todos los tiempos», indicó la plataforma de contenidos en línea.