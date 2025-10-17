Escándalo en la familia Rendón: Filtraron la primera foto del padre de Greeicy detenido, y así reaccionó la cantante

Las autoridades colombianas capturaron a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, durante un puesto de control de la policía, luego de que los agentes confirmaran que tenía una orden de captura vigente por los delitos de secuestro y tortura.

Tras su detención, Rendón fue trasladado a las salas de detenidos de la Policía Metropolitana de Cali, donde fue notificado por el juzgado que lo requería en Llanogrande (Antioquia).

En las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó pruebas que lo señalan como responsable de ordenar las agresiones contra dos trabajadores de su finca, ocurridas en mayo de 2023.

Según la Fiscalía, los hechos se produjeron después de que en la finca del artista se denunciara la pérdida de una caja fuerte con al menos 600 millones de pesos. Rendón habría ordenado contactar a los empleados Élder Velázquez y José Francisco, para retenerlos y torturarlos brutalmente hasta obtener información sobre el presunto robo.

En los testimonios revelados durante la audiencia, las víctimas describieron violencias extremas. “Me tiraron al piso, me metieron una manguera en la boca y abrían la llave del agua. Me golpeaban y me dejaban sin aire varias veces”, narró uno de los trabajadores.

Los vigilantes de la parcelación La Soledad, en Llanogrande, también declararon haber visto a hombres armados vestidos de negro ingresando a la propiedad. Posteriormente, agentes del CTI realizaron una inspección judicial y hallaron sogas, martillos, armas de fuego y manchas de sangre, confirmando los hechos de tortura.

GREEICY RENDÓN DEFENDIÓ A SU PADRE

Aunque Luis Alberto Rendón no aceptó los cargos, tampoco respondió a las citaciones de la Fiscalía, quien ordenó al padre de Greeicy presentarse incluso antes de emitir la orden de captura. Por decisión judicial, Rendón obtuvo el beneficio de detención domiciliaria en Cali, mientras avanza el proceso.

En medio de la polémica, Greeicy Rendón rompió el silencio y publicó un video junto a su familia, acompañado de un mensaje en el que defendió su origen y los valores inculcados por sus padres.

“Es imposible que no duela cuando te tocan lo que más amas. Los grandes valores que hoy tengo vienen de las personas con las que crecí, de una familia que me enseñó a trabajar duro y honestamente”, escribió la artista.

“Aunque duela el corazón, siempre con la frente en alto, porque la conciencia limpia nos enseña que así se descansa bien. Tiempo al tiempo, espacio a la verdad», agregó.

Luis Alberto Rendón, conocido en la música popular como “El Cachorro”, inició su carrera artística en 2021 con el respaldo de su hija Greeicy y su yerno Mike Bahía.

Ese año lanzó su primer sencillo “Ese disco”, y posteriormente el tema “Entre los dos”, con la participación vocal de su hija. En 2023, presentó el álbum “Flor de París” con seis temas inéditos producidos en Rionegro.

Hoy su trayectoria musical queda ensombrecida por un proceso judicial que podría derivar en una condena ejemplar por parte de la justicia colombiana.