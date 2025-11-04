Caraota Show

EN VIDEO: Empresario tailandés llamó «tonta» a Miss México y desató un escándalo en el Miss Universo

Una nueva polémica volvió a poner en duda la reputación del Miss Universo y esta vez debido a la forma en la que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia, reprochó en público la manera de trabajar de Miss México, Fátima Bosch, lo que desató una discusión.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”, preguntó Nawat frente a las cámaras.

Bosch, desconcertada, respondió: «No entendí. ¿Me está preguntando si puedo publicar sobre…?». Sin embargo, el empresario tailandés aseguró tener “reportes del personal de que no prestaba atención ni publicaba nada sobre el país anfitrión”.

Ante esto, la mexicana aclaró que todo se trataba de una confusión: «No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé».

No obstante, el empresario continuaba con sus acusaciones en contra de la mexicana. «¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no?, ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no?, ¿Sí o no?». A lo que Fátima respondió con calma: “Sí, por supuesto».

Pero el empresario siguió insistiendo, por lo que Bosch trató de explicar su postura: «Yo estaba haciendo un programa… y no se trata de qué lado está bien o mal». Pero Nawat la volvió a interrumpir: «Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?».

Asimismo, el empresario tailandés acusó al director nacional de México de haber sido «expulsado del país». «Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca y tonta».

En este punto, la miss México intentó defenderse ante las faltas de respeto: «Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema…», pero el empresario volvió a interrumpirla. «Sí tienes voz, pero debes respetar».

«Sí, pero usted no me está respetando como mujer», añadió la mexicana a lo que el empresario reaccionó llamando a seguridad, mientras varias voces en la sala defendían a la joven: «Este no es el modo de tratar a las delegadas».

«Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización», dijo la mexicana antes de salir de la sala. Tras abandonar el lugar, varias misses la siguieron, pero para evitar que la sala quedara vacía el tailandés hizo una amenaza. «Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense».

Ante esto, las participantes que quedaron exigieron que permitieran regresar a todas sus compañeras a lo que los organizadores accedieron.

HABLÓ LA MISS MÉXICO 

A minutos del incidente, la candidata mexicana alegó que amaba y respetaba a Tailandia, pero no puede tolerar las faltas de respeto en diversas formas.

«Respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que acaba de pasar no es muy respetuoso. Me llamó ‘tonta’ porque tiene [Nawat] problemas con la organización y creo que eso no es justo porque estoy aquí y no me meto con nadie. Solo trato de ser amable y estoy tratando de dar lo mejor de mí», declaró.

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el jueves, 20 de noviembre de 2025, donde la danesa Victoria Kjaer Theilvig; Miss Universo 2024, coronará a su sucesora.

