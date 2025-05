Escándalo en el Miss Mundo: Renunció la representante de Inglaterra tras sentirse «como una prostituta»

La Miss Mundo Inglaterra, Milla Magee, decidió romper el silencio y dar a conocer los pormenores que la llevaron a renunciar al concurso en el que aseguró sentirse como una «prostituta».

La joven de 24 años era una de las contendientes a la corona del certamen de belleza que se llevará a cabo en la India. La británica aseguró que los organizadores la estaban «explotando» a ella y a las otras finalistas.

Magee relató que las participantes eran utilizadas para asistir a cenas privadas con “patrocinadores” adinerados, encuentros que describió como forzados y cargados de presión. Estas reuniones, realizadas en Hyderabad, tenían como propósito, según Milla, agradar a los hombres que aportaban grandes sumas de dinero a la organización.

“Me sentí como una prostituta”, declaró la joven.

Julia Morley CBE, Chairman and CEO of the Miss World Organisation shared “ The Miss World Organisation would like to address recent media reports circulating in the British press concerning Miss England 2025, Milla Maggie, and her withdrawal from the 72nd Miss World Festival… pic.twitter.com/Nv1nKh0XGD

