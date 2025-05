Inspirado en la orquídea, así fue el espectacular traje típico que utilizó Valeria Cannavó en el Miss Mundo

La organización Miss Venezuela publicó las imágenes del espectacular traje típico que lució Valeria Cannavó en el Miss Mundo.

El mismo está inspirado en la orquídea y fue un diseño de Carlos Hernández.

«Celebra la delicadeza, elegancia y fuerza que caracterizan la identidad venezolana, transformándose en una pieza que emociona y honra lo que somos», acotó la organización.

Incluso Valeria Cannavó desfiló con su traje típico en la ceremonia de apertura del concurso de belleza, llamando la atención por su belleza.

La noche final del certamen será el 31 de mayo en el HITEX Exhibition Centre en Hyderabad, India.

LOS SECRETOS DE VALERIA CANNAVÓ

Valeria Cannavó cree en el destino y en su preparación para romper con la mala racha que ha tenido Venezuela en el Miss Mundo, pues han pasado casi 14 años desde que Ivian Sarcos se coronó en el concurso presidido por Julia Morley, caracterizado por un formato más largo que otros certámenes y un enfoque especial en la “belleza con propósito”.

La diseñadora de moda habló con Caraota Digital de las expectativas que tiene sobre el concurso.

“Es un poco extraño porque me siento muy relajada, para la mucha presión que tengo en estos momentos y por el poco tiempo. Hay momentos en los que sí me entra el miedo en el que todo esté bien, preparado, en excelente estado, porque yo soy muy perfeccionista, me gusta tener todo bastante pulido, pero me quedo tranquila porque he trabajado muchísimo durante todo este tiempo. Creo mucho en el destino, por algo me tocó la corona de Miss Venezuela Mundo y por algo es el concurso que más rápido se va a dar. Confío mucho también en que todo pasa por una razón. Al final del día, sí confío en mí, en que estoy preparada y que voy a dar el 100% en cada actividad”, comentó.

La joven de 24 años, quien vivió durante varios años en Milán, Italia, para cursar sus estudios de Diseño de Modas, reconoció que desde diciembre, poco después de su coronación, comenzó a estudiar el certamen de belleza, en el que nunca pensó que concursaría, pues al inicio tenía la misión de representarnos en el Miss Universo y también recibió comentarios de algunas personas que decían que la veían más en el Miss Internacional.

Sin embargo, luego del tiempo, identificó varios aspectos del Miss Mundo con su vida, como su pasión por el deporte, la moda y sobre todo las causas sociales. Algo que la motiva a dar lo mejor de sí en esta competencia. “Me tocó justamente el Miss Mundo y en un corto tiempo, pero me siento tranquila de que estoy dando lo mejor de mí”, destacó.