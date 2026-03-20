VIRAL: Beto de Rawayana sorprendió a sus seguidores al salir en video de Tini con Lionel Messi

El cantante Beto de Rawayana sigue rompiendo fronteras y en esta ocasión el venezolano salió en un video junto a Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.

El clip en cuestión se trata del video musical de la canción ‘Dos amantes’ de Tini en donde la cantautora invitó a varios artistas, celebridades y deportistas para que la acompañaran.

Aunque todavía no ha hecho el lanzamiento oficial del material, la artista compartió un primer fragmento del video en el que además de Beto aparecen figuras como Lionel Messi, Susana Giménez y Cacho Deicas, además de otros nombres conocidos como Rodrigo De Paul o Ulises Bueno.

En el teaser del tema, muestra distintas escenas con todos estas celebridades recibiendo un misterioso sobre con el mismo mensaje, lo que apunta a una historia común dentro del videoclip.

Tras la publicación de este corto adelanto y ante la participación de grandes celebridades, el clip no tardó en hacerse viral, acumulando cientos de miles de reacciones en pocos minutos y generando teorías entre los fans sobre la trama que se contará en el mismo.

Está previsto que ‘Dos amantes’ se estrene con una puesta en escena que mezcla música y storytelling cinematográfico.